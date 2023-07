Assalto deciso del Newcastle: c’è il via libera dell’Inter

Mapies fortemente intenzionate a prelevare il giovanissimo centrocampista irlandese di proprietà dell’Inter in questa sessione estiva, ecco i dettagli

L’Inter sta muovendo con intelligenza le proprie pedine sul mercato andando a limare tutte le possibili uscite in squadra prima di fiondarsi sugli eventuali rinforzi richiesti da Simone Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro ha infatti messo in piedi con la dirigenza nerazzurra una strategia ben consolidata, nel corso delle settimane che hanno anteceduto l’apertura dei battenti della sessione estiva. Via Milan Skriniar, Roberto Gagliardini e Danilo D’Ambrosio, ma anche Edin Dzeko e verosimilmente anche Joaquin Correa. Poi le blindature di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, ma anche l’evitamento della cessione di André Onana sempre più pressato dal Manchester United in Premier League.

A proposito di calcio inglese, anche Denzel Dumfries resta tra gli obiettivi sondati e proprio nelle ultime ore sarebbe spuntato un nuovo profilo che ha fatto particolarmente impazzire il reparto Primavera del Newcastle United. Non si tratta dunque di Nicolò Barella per un affare da 80 milioni in stile Sandro Tonali, quanto piuttosto del giovanissimo centrocampista irlandese Kevin Zefi.

Calciomercato, Zefi nel mirino del Newcastle: l’Inter valuta la cessione

Quest’ultimo fa parte della formazione Under dell’Inter da un paio di stagioni, quando venne prelevato dallo Shamrock Rovers a mezzo di un’operazione incredibile che ha permesso di battere una foltissima concorrenza.

Nonostante disponga ancora di un triennale, Zefi sarebbe piacevolmente interessato a raggiungere altri suoi due connazionali nella formazione Under-21 delle ‘Magpies’ in questa sessione di mercato. Dall’Inter, almeno per il momento, traspare fiducia sulla ricerca di una soluzione che possa soddisfare ambo le parti.

Quel che è certo è che Zefi non partirà in sconto o facendo favori di alcun tipo. L’Inter scenderà a patti con il Newcastle soltanto nel momento in cui la direzione sportiva inglese lanci una proposta di riguardo per il tesserato nerazzurro.