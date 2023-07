Interlive | Da Onana a Pereyra passando per Demiral: le ultime

Si scalda il calciomercato nerazzurro. Oggi è attesa l’offerta ufficiale del Manchester United per Onana. Pereyra prende quota, avanza il nome di Demiral

Dopo aver chiuso l’operazione Frattesi, progettata da tempo e legata alla cessione di Brozovic, l’Inter si prepara ad affondare il colpo per Lukaku. L’obiettivo è acquistare il belga a titolo definitivo, non andando oltre i 30 milioni tra prestito e obbligo. Ma prima servirà un’altra grande partenza, nello specifico quella di Andre Onana.

Secondo le informazioni di Interlive.it, oggi il Manchester United dovrebbe finalmente presentare una proposta ufficiale per il portiere camerunese. Proposta che, a meno di sorprese, sarà di 40 milioni di euro cash più 5 di bonus.

L’Inter fa sapere di volerne almeno 60 per l’ex Ajax, ma a 50 milioni più qualche bonus darebbe il via libera alla vendita del classe ’96 preso a zero l’estate scorsa. Per il club di Zhang sarebbe una super plusvalenza che darebbe nuova linfa per il mercato (che deve essere autofinanziato) in entrata.

Trubin dello Shakhtar il nome oggi in pole per l’eredità di Onana, senza tralasciare altri profili, compreso Carnesecchi dell’Atalanta che però ha zero esperienza a livello internazionale.

Difesa Inter: Bisseck a Milano per le visite, avanza Demiral

A proposito di Atalanta, da Bergamo potrebbe arrivare il secondo rinforzo per la difesa dopo Bisseck, come raccolto da Interlive.it atteso a Milano martedì prossimo per le visite mediche e la firma sul contratto fino a giugno 2028. La società di viale della Liberazione pagherà la clausola da 7 milioni

Parliamo di Merih Demiral, già molto vicino lo scorso gennaio. Dopo che è saltato Azpilicueta, il turco è balzato in pole sulla lista di Ausilio.

Stando a quanto appreso da Interlive.it, al momento ci sono concrete possibilità riguardo un suo trasloco alla Pinetina. Necessaria, però, l’apertura dell’Atalanta alla formula del prestito.

L’ex Juve potrebbe fare sia il centrale che il braccetto di destra della difesa a tre.

Pereyra dopo Frattesi: la situazione

Ex bianconero, sia Juventus che Udinese dalla quale si è appena liberato a zero, è anche Roberto Pereyra. Dopo Frattesi potrebbe essere proprio l’argentino il secondo e ultimo rinforzo per il centrocampo interista.

Le informazioni raccolte da Interlive.it danno ottime chance a Pereyra di vestirsi di nerazzurro. Il 32enne ambidestro può svolgere più ruoli e, soprattutto, è ingaggiabile a parametro zero. Marotta e Ausilio stanno valutando concretamente il suo profilo, eventualmente sostituto di Gagliardini andato via gratis.

Per il centrocampo piace molto anche Samardzic, ma per il talento tedesco dell’Udinese servirebbe un altro importante investimento. I Pozzo lo valutano sui 18/20 milioni, senza contare che ora il calciatore dovrebbe accettare di rivestire un ruolo – perlomeno nell’immediato – di secondo-terzo piano nello scacchiere di Inzaghi.