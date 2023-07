Interlive | Samardzic tra prezzo e concorrenza: le ultime

L’Inter non è la sola squadra ad aver posto gli occhi sul forte talento serbo. C’è il rischio che si scateni una vera e propria asta al rialzo. Cosa fa sapere l’Udinese

In alternativa a Davide Frattesi, profilo per cui l’Inter spinge da tempo senza aver però ancora chiuso, i nerazzurri stanno sondando in questi ultimi giorni il nome di Lazar Samardzic, gran bel prospetto dell’intero panorama europeo.

Il giovane classe ’02 si è, infatti, messo in grande evidenza nelle ultime due stagioni di Serie A dove, non per niente, ha totalizzato nella passata regular season: 37 presenze, 5 reti e 4 assist. Il tutto diventando una vera e propria arma in più per l’Udinese solo da metà stagione in poi.

Il suo è un nome che, in questi ultimi giorni di mercato, è circolato con particolare insistenza al fianco dell’Inter: club che, ad oggi, pare essere decisamente il più interessato a tale trattativa.

Proprio i nerazzurri, ad essere sinceri, hanno recentemente chiesto informazioni per lo stesso Samardzic ai friulani anche se, al momento – c’è da dirlo – nessuna trattativa concreta è ancora stata avviata. Questo perché, ancor prima di avventarsi sul calciatore in questione, l’intera dirigenza della ‘Beneamata’ si è posta in mente l’obiettivo di raccogliere quanti più dettagli possibili a riguardo.

Nel frattempo, ci preme dire che – oltre a grandi conferme – giungono nuove ed ulteriori novità sotto questo aspetto.

Nuove conferme sulla valutazione di Samardzic: l’Udinese chiede 18-20 milioni ma c’è il rischio asta

Proprio come anticipato da noi di Interlive.it nella giornata di ieri, l’Udinese ha già fatto sapere che la reale valutazione di Lazar Samardzic è sui 18-20 milioni di euro: motivo per cui non si accetteranno offerte al ribasso.

In tal senso, la notizia lanciata in anteprima da noi di Interlive.it, è ora stata confermata.

Ciò che emerge fuori, inoltre, è il fatto che sulle orme del giovane talento classe ’02 non ci sia solamente l’Inter, bensì, anche qualche altra società italiana: precisamente le cinque squadre che si sono piazzate lassù in vetta alla classifica nella passata annata.

Stiamo parlando, rispettivamente, di: Napoli, Lazio, Milan e Atalanta (oltre che della stessa ‘Beneamata’, naturalmente). Motivo per cui, ad oggi, ci sono tutti i presupposti per far sì che dal nulla si scateni una vera e propria asta al rialzo. Questo perché, a differenza di Frattesi – calciatore valutato sui 35 milioni dal Sassuolo e sulle cui orme vi sono anche i rossoneri – Samardzic costa meno rispetto allo stesso classe ’99.

C’è da dirlo: l’ex Roma, in questo momento, resta un’assoluta priorità per l’Inter, ma ciò nonostante, non è affatto escluso che, alla fin fine, Marotta e Ausilio possano finire per virare definitivamente sul trequartista di attuale proprietà dell’Udinese (colui che peraltro dispone di caratteristiche del tutto diverse rispetto a quelle dell’attuale numero 16 neroverde).

Nel frattempo, per lo stesso Frattesi, si parla già di un: possibile, imminente e concreto inserimento da parte del ‘Diavolo’, società che vorrebbe arrivare a prendere sul tempo i loro cugini rivali. Di fatto, recentemente, si è leggermente raffreddata la pista Frattesi-Inter. Attesi, dunque, nuovi ed ulteriori sviluppi a riguardo.