“Tifosi fantastici”: interisti furiosi, Skriniar nel mirino

Milan Skriniar si è presentato ufficialmente al PSG e ha subito fatto indignare i suoi vecchi sostenitori: “I tifosi del PSG sono fantastici”

Le parole pronunciate dall’ex Inter durante la prima intervista sul sito ufficiale del Paris Saint-Germain dopo l’ufficialità del trasferimento in Francia hanno dato il via a una prevedibile marea di messaggi inviperiti su Twitter.

Ma cos’ha detto lo slovacco di così offensivo o irrispettoso per gli interisti? “Mi sento molto felice“, ha annunciato Skriniar, intervistato da una giornalista. “Gli ultimi mesi non sono stati facili, per via dell’infortunio e del problema alla schiena. Ma oggi va tutto meglio, mi sento perfettamente in forma. Ho giocato due partite con la nazionale slovacca, quindi sono pronto. Dopo essermi ripreso dall’infortunio, non ho mai smesso di allenarmi, sono al 100%, e forse anche di più“.

E fin qui, niente di male. Ciò che ha infastidito l’Inter Twitter è stata la risposta che il difensore ha dato alla domanda: “Ma è stato facile per te scegliere di trasferirti al PSG?” Milan ha sorriso a favore di telecamera e poi ha risposto: “Per me è stata una scelta semplice. Quando un club come il Paris Saint-Germain vuole ingaggiarti, la scelta è veloce. Sono stato molto felice.”

E ancora: “Ho visto molte partite del PSG… tutti sanno che qui ci sono grandi giocatori. So di essere in una delle migliori squadre del mondo, e la scelta è stata fatta in un secondo!”

Skriniar al PSG: la frase “I tifosi parigini sono fantastici” scatena la reazione indignata degli interisti

Che cosa si aspettavano di preciso, i supporter nerazzurri? Forse non volevano che il loro ex difensore apparisse subito così entusiasta. Oppure avrebbero voluto che mostrasse ancora un po’ di rispetto verso il loro dolore. Ma Skriniar, evidentemente, ha voltato da tempo pagina. Si è allontanato dal mondo nerazzurro molti mesi fa, e piano piano si è disaffezionato. Questo dando per scontato che in passato si sia davvero affezionato.

7️⃣5️⃣ 𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅𝒆𝒔 pour découvrir notre nouveau défenseur Milan Škriniar ! 👀🤔#WelcomeŠkriniar 🔴🔵 pic.twitter.com/EFTwgrM8aD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2023

La frase incriminata è arrivata al termine dell’intervista. Ed è questo che gli interisti non si aspettavano, che Skriniar si lasciasse andare anche un apprezzamento, un po’ troppo frettoloso, ai tifosi del PSG. “Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con i miei nuovi compagni di squadra e incontrare tutti al club. Pressione? C’è sempre quando entri in un club come il PSG. Ma sento di essere pronto per far parte di questo club. Mi piace la pressione, sono un difensore quindi sappiamo com’è, devi essere sempre pronto. Sono in club con tifosi fantastici!”

Ho creduto in te. Ti volevo capitano della mia Inter. Mai avrei pensato che ci avresti lasciato così. Mi sento come quando ci si sente traditi in amore. Che delusione. E che cantonata che ho preso. Ora posso dirlo: Milan è proprio il nome che ti meriti. Omen nomen#Skriniar pic.twitter.com/GAzFzsgC34 — PeppinInter 🖤💙 (@PeppinInter) July 6, 2023

A maggio si professa interista

A luglio tratta volentieri a differenza di un Bastoni

Ad agosto accetta la fascia

A novembre manda il procuratore a dire che andrà a zero al PSG mentre si fa espellere

A febbraio sparisce Oggi dice di aver scelto dall’inizio

Milan Skriniar 🤡🤡 pic.twitter.com/QnVQZ17XCy — Trauma Team (@DreamTeamCB) July 6, 2023

le parole di skriniar sono la dimostrazione di che persona è.

per anni è stato amato e osannato da tifosi e squadra con tanto di fascia da capitano ma non gli è bastato

lo schifo che mi fa — domyy (@itsmedomy_) July 6, 2023

Io che aspetto il piagnisteo di #Skriniar che tornerebbe strisciando da noi #Inter pic.twitter.com/PnGO0MxQLG — Tommy (@TommyS9194) July 6, 2023

Questo è il calcio. Skriniar, come nuovo acquisto a zero del PSG, deve farsi volere bene dai nuovi tifosi. Ed è naturale che si disinteressi dei sentimenti e della permalosità dei suoi vecchi supporter. C’era davvero chi credeva che avesse sofferto per la separazione? Ha voluto svincolarsi per trasferirsi a Parigi, è stato sei mesi fermi, non si è mai esposto per chiarirsi con gli interisti. Più di questo…