40 milioni per prenderlo: dall’Inter al Newcastle, c’è l’offerta

Non solo Tonali. Anche un altro calciatore potrebbe fare le valigie da Milano prendendo direzione Premier, questa volta versante Inter però. I possibili scenari

A Tonali ormai assicurato, il Newcastle guarda ora con maggiore fiducia al futuro. Già nella giornata di mercoledì 5 luglio 2023, infatti, il forte centrocampista ‘made in Italy’ ha preso un volo con destinazione Inghilterra in modo tale da poter accasarsi alla sua nuova squadra.

Proprio gli inglesi se lo sono assicurati grazie ad un’offerta complessiva attorno agli 80 milioni di euro, bonus inclusi: cifra a cui, chiaramente, il Milan non ha potuto dire di no.

Un investimento del tutto oneroso quello apportato da parte del Newcastle e che, non per niente, mette in risalto proprio quella che è la linea adottata da parte del fondo Pif. Chiara, dunque, la volontà da parte dei ‘Magpies’: ossia di puntare su giocatori del tutto giovani, queste le loro reali intenzioni.

Ciò nonostante, il loro vero obiettivo è quello di arrivare a crescere sempre più (complice, inoltre, la partecipazione alla prossima edizione di Champions).

E’ stato, infatti, nella scorsa annata che Isak e compagni sono riusciti nell’intento di piazzarsi tra le prime quattro della classe di Premier League strappando, di conseguenza, il pass per quella che è, ad oggi, la più grande competizione europea.

Al tempo stesso, però, è chiaro che occorrerà avere a propria disposizione profili d’esperienza per far sì che, proprio il Newcastle, arrivi negli anni a mantenere un certo tipo di livello. In tal senso, occhio perché la spesa dalle parti di Milano potrebbe non essere ancora terminata.

Idea Calhanoglu per il Newcastle: l’apertura dell’Inter potrebbe essere minima

Intermediari vicini al Newcastle, potrebbero finire per suggerire agli stessi inglesi il presunto acquisto di Hakan Calhanoglu: centrocampista che, dopo aver appena rinnovato, potrebbe finire per raggiungere, in quel caso, il suo ex compagno di squadra Sandro Tonali, fresco di cessione.

E’ questa una presunta idea alla quale potrebbero finire per pensare persone molto vicine all’ambiente bianconero. Proprio i ‘Magpies’, infatti, sono alla ricerca di nuovi rinforzi per la propria mediana: reparto che va decisamente rinfoltito in vista della prossima annata.

Da sottolineare, però, il fatto che l’Inter – al momento – non ha benché la minima intenzione di liberarsi del turco, complice inoltre il recentissimo addio di Brozovic. Per far vacillare i nerazzurri occorrerebbero, come minimo, 40 milioni di euro.

Ciò nonostante, pur potendo far registrare una potenziale plusvalenza che avrebbe del clamoroso – in quanto il calciatore è stato rilevato a zero due soli anni fa – difficilmente la dirigenza della ‘Beneamata’ aprirebbe alla cessione di Calhanoglu (nel caso solamente in maniera minima complice il recentissimo rinnovo che, già da tempo, era stato concordato).

Diverso, invece, nel caso in cui il Newcastle dovesse finire per fare sul serio ma, come già anticipato, al momento stiamo solamente parlando di tutta una serie di ipotesi. Pista complicata, insomma, visto e considerato che in caso di cessione del classe ’94, l’Inter dovrebbe, a quel punto, incorrere immediatamente alla ricerca di un sostituto dell’ex Milan.

Nel frattempo, come già anticipato, Hakan Calhanoglu e l’Inter si sono – ancora una volta – giurati amore l’un l’altro.

UFFICIALE il rinnovo di Calhanoglu con l’Inter: ha firmato fino al 2027

Da tempo le due parti avevano già trovato un accordo per il rinnovo del classe ’94 senza, però, porre alcuna firma (perlomeno sino a qualche giorno fa).

Proprio nella giornata di mercoledì 5 luglio 2023, invece, Hakan Calhanoglu ha posto una volta per tutte nero su bianco dicendo ancora una volta sì all’Inter.

E’ stata, non per niente, la stessa società nerazzurra a rendere noto il prolungamento di contratto del classe ’94 direttamente sui propri canali social, col turco che ha firmato sino a giugno 2027 vedendo innalzarsi il suo attuale stipendio da 5 milioni sino ai 6 milioni di euro netti a stagione.

Il comunicato UFFICIALE dell’Inter sul rinnovo di Calhanoglu

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Hakan Calhanoglu: il centrocampista classe 1994 sarà nerazzurro fino al 2027”.