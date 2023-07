De Vrij-Inter, il matrimonio continua: rinnovo UFFICIALE

By

Il centrale olandese classe ’92 è approdato in nerazzurro nel 2018 a parametro zero. In cinque stagioni ha vinto uno Scudetto, due Supercoppe e due Coppe Italia

Adesso è ufficiale, il matrimonio tra Stefan de Vrij e l’Inter continua.

Il difensore olandese ha rinnovato per altri due anni il contratto con i nerazzurri scaduto lo scorso 30 giugno. “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Stefan De Vrij – recita la nota ufficiale del club di Zhang – il difensore classe 1992 sarà nerazzurro fino al 2025”.

Il centrale olandese classe ’92 è approdato in nerazzurro nel luglio 2018 a parametro zero, dopo essersi svincolato dalla Lazio. In cinque stagioni ha collezionato 203 presenze e vinto uno Scudetto, due Supercoppe italiane e due Coppe Italia.