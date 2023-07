Samardzic e non solo: 15 milioni per l’altro affare in Serie A

Inter ancora a caccia di una nuova pedina per il proprio centrocampo. Occhio ad una possibile offerta proveniente direttamente dall’Italia

Con l’addio di Marcelo Brozovic, da mesi dato per partente in casa Inter, i nerazzurri hanno potuto finalmente chiudere per Davide Frattesi, centrocampista che resterà a difesa dei colori della ‘Beneamata’ per i prossimi cinque anni.

Il classe ’99 ha, infatti, siglato in questi ultimissimi giorni un accordo quinquennale assieme all’Inter dal quale beneficerà, verosimilmente, di uno stipendio sui 2,5 milioni di euro a stagione.

Ora, una volta giunti a questo punto, l’obiettivo dei nerazzurri non è altro che quello di regalarsi un sesto ed ultimo centrocampista: tutto questo per rimpiazzare l’ormai ex Roberto Gagliardini, ad un passo dal Monza, colui che si è separato da questi colori nello scorso 30 giugno a causa della scadenza presente nel suo contratto.

C’è da dirlo. Ad oggi, il profilo che garba maggiormente all’Inter in quel settore, è proprio quello di Lazar Samardzic: centrocampista che piace sicuramente tanto ma che ha comunque una valutazione attorno ai 18-20 milioni di euro.

L’altra ipotesi, invece, a cui proprio Marotta e Ausilio stanno pensando insistentemente, è quella di Roberto Pereyra a parametro zero.

Ciò nonostante, occhio perché da un momento all’altro potrebbero anche sorgere fuori tutta una serie di altre ipotesi: inclusa, magari, questa.

Samardzic (o Pereyra) per il centrocampo dell’Inter: ma occhio a Ferguson proposto tramite agenti

Tralasciando per un attimo le faccende Samardzic – nome che piace particolarmente in casa Inter, lo ribadiamo – e Pereyra, altro profilo che i nerazzurri stanno valutando attentamente, dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ potrebbe prendere piede anche un’altra ipotesi. Magari in un futuro neanche chissà quanto poi lontano.

C’è la possibilità, infatti, che data l’impressionante stagione disputata da Lewis Ferguson al suo primo trascorso in Serie A, proprio il centrocampista scozzese – con caratteristiche, a tratti, simili a quelle di Samardzic – potrebbe finire per essere proposto ai nerazzurri tramite un tentativo dei propri agenti.

Il calciatore si è già messo in grande evidenza nella passata annata collezionando al fianco del Bologna ben 32 presenze nel massimo campionato italiano e condite, inoltre, da ben 7 gol.

Come prezzo siamo sui 15 milioni di euro su per giù ma nel frattempo l’Inter, come già anticipato, continua a restare con la massima attenzione sulle tracce di Roberto Pereyra: calciatore che dopo aver difeso in questi ultimi anni i colori dell’Udinese è attualmente svincolato.