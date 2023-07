Tutto fatto col Boca (o forse no): l’affare può essere doppio

Inter e ‘Xeinezes’ hanno raggiunto un accordo per far sì che il giocatore approdi in Argentina. Ma il giocatore rischia di far saltare tutto

E’ un’Inter indubbiamente scatenata quella che abbiamo visto in questi ultimi giorni sul mercato. Proprio i nerazzurri, infatti, hanno già concluso tre grandi operazioni in entrata assicurandosi importanti profili come quelli di: Thuram, Bisseck e Frattesi.

Uno è stato rilevato a parametro zero, l’altro a 7 milioni di euro – cifra della sua clausola rescissoria, coi nerazzurri che verseranno una prima tranche in quest’annata mentre la restante parte nella prossima estate – e, l’ultimo dei tre, attorno ai 33 milioni complessivi.

Questo perché Marotta e Ausilio hanno convinto l’intera dirigenza del Sassuolo a lasciar andare via Frattesi a fronte di un’offerta da 25 milioni di euro di base fissa più il cartellino di Samuele Mulattieri in aggiunta, valutato sugli 8 milioni.

Ora però, ancor prima di accogliere nuovi innesti, sarà fondamentale per l’Inter liberarsi innanzitutto di altre pedine reputate, quest’oggi, al difuori del proprio progetto tecnico. Pensiamo ad esempio a qualche giovane calciatore: sì, qualcuno come Facundo Colidio, calciatore per cui è ormai tutto fatto per il suo addio.

Colidio è del Boca Juniors: l’Inter incassa circa 5 milioni e mantiene il 15% sulla futura rivendita

In questi ultimissimi giorni, Inter e Boca Juniors hanno trovato l’accordo per Facundo Colidio, che a partire già da quest’annata riprenderà un volo con destinazione Argentina.

Dopo la duplice esperienza trascorsa in prestito al fianco dell’Atletico Tigre in questi ultimi anni, il classe ’00 si unirà ora agli ‘Xeneizes’: club che ha soddisfatto le richieste economiche dell’Inter.

I nerazzurri incasseranno una cifra vicina ai 5 milioni di dollari dalla vendita del calciatore mantenendo, inoltre, il 15% sulla futura rivendita di Colidio. Così facendo, dunque, la restante parte del cartellino – per essere più precisi l’85% – sarà, per l’appunto, del Boca Juniors.

Attenzione però: perché nuovi ed ipotetici dialoghi potrebbero, a breve, venir instaurati dalle due rispettive società. Proprio in questi presunti colloqui, infatti, potrebbe spuntare fuori il nome di una giovane stella argentina. Il tutto in chiave Inter magari.

Occhio all’idea Medina per l’Inter: possibile tentativo degli agenti

Cristian Medina è uno di quei giovani talenti destinati, negli anni, a lasciare un impronta nel calcio che conta.

Proprio il classe ’02, infatti, è riuscito nell’intento di mettersi in mostra al fianco del Boca Juniors nella passata stagione: il tutto collezionando 18 presenze ed 1 gol in Superliga, massima divisione argentina.

Trattasi di un centrocampista centrale, legato non per niente agli ‘Xeneizes’ sino al 2026, che ne fa della corsa e della resistenza i suoi maggiori punti di forza e che è in grado, inoltre, di agire sia da interno di destra che di sinistra.

A proporlo all’Inter, infatti, potrebbero anche essere gli agenti del calciatore stesso: il tutto, come già preannunciato del resto, durante nuovi e presunti dialoghi che a breve potrebbero venir nuovamente instaurati tra Boca Juniors e nerazzurri.

Quello di Medina, magari, è un nome che potrebbe anche tornare utile alla ‘Beneamata’ in un futuro prossimo. Come prezzo, in questo momento, siamo sui 5 milioni di euro.

Tornando a Colidio, però, va detto che in Argentina ora si parla di approdo alla squadra rivale da sempre del Boca, ovvero il River Plate. Secondo ‘ESPN’ Colidio preferirebbe proprio i ‘Millonarios’ agli ‘Xeneizes’…