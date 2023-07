Bisseck e agenti hanno lasciato la sede: domani le visite mediche | VIDEO

Definito il passaggio del calciatore dall’Aarhus all’Inter, intanto ha fatto il suo arrivo all’aeroporto di Linate e seguiranno le ultime operazioni prima delle firma

AGGIORNAMENTO 11 LUGLIO 18.50 – Bisseck è appena uscito dalla sede, poco dopo i suoi agenti. L’Inter pagherà la clausola da 7 milioni, probabilmente in tre tranches anziché due. Domani il giovane difensore tedesco svolgerà le rituali visite mediche.

🎥 🇩🇪 #Inter – Yann #Bisseck lascia la sede nerazzurra dopo l’incontro con la dirigenza, presenti anche i suoi agenti 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/2azEiRQs2D — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 11, 2023

Affare fatto. Uno dei primissimi colpi in fase di definizione dell’Inter in questa sessione estiva di mercato trova finalmente la sua conclusione. Nella soddisfazione del popolo nerazzurro e della società intera, fortemente vogliosa di vedere il ragazzo all’opera all’interno degli schemi tattici di Simone Inzaghi a seguito della partenza di Milan Skriniar verso il PSG e di Danilo D’Ambrosio.

Yann Aurel Bisseck è da poco atterrato all’aeroporto di Milano-Linate, accolto come consuetudine da una buona rappresentanza di tifosi e media nazionali. A cavallo tra la giornata di domani e quella di mercoledì seguiranno le visite mediche di rito presso la sede locale del CONI, prima di procedere all’apposizione della firma sul nuovo contratto del calciatore che resterà legato ai colori nerazzurri fino al 2028.

L’operazione di trasferimento vale complessivamente 7 milioni di euro, tutti da destinare nelle casse dell’Aarhus come definito dalla clausola rescissoria che l’Inter ha esercitato per scavalcare la concorrenza di Borussia Dortmund e Tottenham.

Bisseck accolto nella sua nuova casa, presto a disposizione di Inzaghi

Il calciatore potrà quindi essere reclutato ufficialmente da Inzaghi nella fase di preparazione atletica già dalla prossima settimana, come nel caso dell’altro acquisto Davide Frattesi, nell’attesa che possa aggregarsi al resto del gruppo anche Marcus Thuram. Come spesso ribadito, quest’ultimo potrebbe essere accolto soltanto in prossimità della partenza per la tournée estiva in programma in Giappone.

Bisseck potrebbe trovare spazio sin dalle prime battute del prossimo campionato di Serie A, il cui calendario è stato presentato appena qualche giorno fa in via ufficiale dalla Federazione. Essendo un centrale di piede destro, potrebbe verosimilmente giocare senza grosse difficoltà sia come perno fisso della difesa a tre sia come braccetto. Proprio per rappresentare ciò che all’Inter è mancato soprattutto nella seconda metà della passata stagione, per via dell’infortunio alla schiena che ha di fatto chiuso i giochi di permanenza di Skriniar in nerazzurro.