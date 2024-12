L’Inter ha in mano il nuovo fenomeno del calcio italiano: “Ha fatto il salto di qualità”

Il fenomeno di cui tutti parlano è dell’Inter: forse Beppe Marotta lo ha mollato prima del salto di qualità

Il club nerazzurro continua a produrre grandi talenti: giocatori di grande qualità tecnica che tuttavia riescono a stupire e a imporsi soltanto lontano da Milano. Negli anni scorsi i casi più eclatanti sono stati rappresentati da Pirlo, Bonucci e Coutinho. Più di recente a mettersi in mostra lontano da Appiano sono stati Zaniolo e Gnonto.

E ora potrebbe toccare a una nuova generazione di interisti su cui l’Inter ha creduto ma forse non abbastanza. Nell’ultima settimana si è parlato soprattutto di Sebastiano Esposito. Il ventiduenne nato a Castellammare di Stabia, formalmente, è ancora di proprietà dell’Inter, e in questa stagione gioca in prestito all’Empoli.

Dopo un lungo girovagare in prestito fra estero e Serie B, l’attaccante campano sembra aver trovato la propria dimensione in Toscana. Fra campionato e Serie A è già arrivato a quota 6 reti e un assist. Le statistiche dicono che ha una percentuale di passaggi riusciti in area pari al 93%. I fatti rivelano invece che è monitorato da Spalletti per poter esordire con la maglia dell’Italia.

A Tv Play, l’ex portiere Viviano ha voluto esaltare Sebastiano Esposito dopo la sua ultima doppietta al Verona di domenica scorsa. “Credo che Seba abbia fatto il definitivo salto di qualità: è un fenomeno”, ha dichiarato l’ex estremo difensore della Fiorentina. Ha poi aggiunto che Esposito meriterebbe la convocazione in Nazionale e che per la sua crescita gli servirebbe meglio una tappa intermedia prima, eventualmente, del salto in una big.

Quella big potrebbe non essere l’Inter, che lo ha ceduto all’Empoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, senza ricompra ma solo una percentuale del 30% sulla futura rivendita. Marotta e Ausilio hanno creduto a lungo in Esposito, tutelandolo e coccolandolo anche quando ha profondamente deluso. Come nelle sue esperienze di Svizzera e in Belgio. Nel 2021-2022 ha giocato al Basilea collezionando 23 presenze e segnando 6 reti, ma finendo anche fuori rosa per problemi comportamentali. L’anno dopo è finito all’Anderlecht, segnando un solo goal in 14 presenze.

Il fenomeno che l’Inter ha mollato: ha fatto davvero il salto di qualità?

Sebastiano Esposito non è riuscito a convincere neanche nelle sue esperienze in Serie B, cioè alla SPAL nel 2010, al Venezia nel 2021, nel Bari nel 2023 e nella Samp nella stagione 2023-2024. Pur lasciando intravedere sprazzi di classe e di personalità si è sempre perso dopo qualche giornata… Ora però all’Empoli, in Serie A, potrebbe essere finalmente diventato un giocatore più maturo. Se dovesse continuare a far bene, per l’Inter potrebbe diventare anche un rimpianto…

Perché l’Inter non ha scelto un altro prestito secco? Fondamentalmente perché Esposito ha un contratto in scadenza nel 2026 e quest’estate non c’erano margini per un prolungamento. Inoltre, dopo tanti prestiti insoddisfacenti, la dirigenza nerazzurra ha pensato che fosse arrivato il momento di capitalizzare prima di una svalutazione completa.

In ogni caso, nulla è davvero compromesso. I rapporti fra Empoli e Inter sono ottimi, e se i nerazzurri volessero davvero riprendere in mano Sebastiano Esposito non dovrebbero esserci grossi problemi. Sia Inzaghi che i dirigenti lo conoscono ormai bene… E l’impressione è che l’Inter, ancora oggi, creda di più nell’esplosione del più piccolo degli Esposito, cioè di Francesco Pio, ora in prestito in B allo Spezia.