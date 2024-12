Attacco a Inzaghi: “Ha fatto catenaccio”. Classifica Champions, la nuova posizione dell’Inter

Simone Inzaghi si è mostrato piuttosto deluso ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la partita persa contro il Bayer Leverkusen. Ecco la nuova classifica in Champions League

L’Inter ci ha provato, anzi forse ha rinunciato. Insomma, stasera i nerazzurri, un po’ per fatica, un po’ per le assenze, un po’ perché la classifica già sorrideva, hanno mostrato il loro volto peggiore. La partita in casa del Bayer Leverkusen è stata ordinata, ma lenta e prevedibile, tutto lasciava pensare che scorresse sullo 0-0.

Un acuto nel finale, però, con tanto di fuorigioco e fallo laterale piuttosto dubbio – secondo Lautaro e molti calciatori era controfallo – ha dato ai tedeschi i tre punti e all’Inter una posizione di classifica un po’ peggiore, ma tutto resta ancora in gioco e con fiducia di entrare tra le prime otto.

Subito dopo la fine del match, Simone Inzaghi ha detto a Sky senza mezzi termini: “Sì, non è stata una delle nostre migliori partite. Però avevamo davanti una squadra di assoluto valore”. E ha aggiunto: “Dovevamo osare di più“. Le sue parole, però, non sono per nulla disfattiste e rimandano tutto alle ultime due partite, anche se c’è rammarico anche per il sorpasso del Bayer Leverkusen e per aver perso l’imbattibilità.

L’episodio decisivo è stato quello del gol di Mukiele, che Inzaghi ha commentato così: “Mukiele prova a fare una rovesciata poi la palla torna dentro. Dovevamo fare più attenzione“. Intanto, Boban non ha fatto mancare una stoccata delle sue: “L’Inter ha fatto catenaccio“, ha commentato e non proprio approvando la scelta dei nerazzurri.

La nuova classifica di Champions League: l’Inter resta tra le prime otto

La delusione per la sconfitta quindi rimane, soprattutto per come i nerazzurri hanno approcciato alla gara e per il secondo tempo giocato. Da domani, però, si può resettare e diverse convinzioni restano.

La nuova classifica di Champions League vede il Liverpool in testa a punteggio pieno con 18 punti, subito dopo il gruppone a 13 composto da Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter e Brest. I nerazzurri, quindi, al momento sono al quarto posto, ma potrebbero essere superati da Barcellona e Borussia Dortmund, che ora sono a 12 punti, ma hanno una partita in meno. All’ottavo e nono posto seguono Bayern Monaco e Atalanta.