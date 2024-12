La proposta folle per l’attaccante: scambio con Josep Martinez

I nerazzurri potrebbero investire il cartellino del portiere ex Genoa per prelevare un profilo piacente ad Inzaghi dal campionato di Premier League, ove non è ancora entrato in condizione

Conquistare la fiducia di Simone Inzaghi non è affare semplice, specie se all’interno della squadra a sua disposizione c’è forte concorrenza nei ruoli. Eppure ciò che più gasa il tecnico piacentino nel momento in cui deve approntare i vari schemi tattici prima delle partite ufficiali è proprio il fatto che vi sia un costante desiderio, da parte di tutti, di contribuire alla causa dell’Inter.

Questa voglia condivisa permette al tecnico di avere dunque sempre grande scelta ed un livello di preparazione eccellente in tutti i ruoli. Compreso quello del portiere, il più arretrato di tutti. Al momento Yann Sommer detiene ancora lo scettro in qualità di primo portiere per via delle sue immense qualità e di un bagaglio d’esperienze internazionali davvero stracolmo, ma le pressioni di Josep Martinez restano insistenti perché spinto dall’ambizione di prendere il suo posto nel prossimo futuro. Le intenzioni per far sì che ciò avvenga ci sono tutte, sebbene alcuni scenari di mercato potrebbero giocare a sfavore del portiere e proiettare il suo nome lontano dall’Inter.

Martinez per Chiesa, scambio equo per far tentennare l’Inter a giugno

Premesso che la dirigenza nerazzurra non ha voglia di intavolare trattative per la sua cessione neppure per il prossimo giugno, vista la giovane età del calciatore e i piano fatti su di lui in funzione dell’addio di Sommer, in una sola circostanza Martinez verrebbe indicato come partente. È il caso di un potenziale scambio con il cartellino di Federico Chiesa, direttamente su proposta del Liverpool.

L’ex esterno offensivo della Juventus è infatti immerso in un limbo di negatività da cui non sembrerebbe esserci ancora uscita. Si allena con costanza assieme al comparto Under-21 della squadra inglese per tentare di recuperare a pieno la propria condizione fisica, sempre altalenante a causa dei numerosi infortuni accavallatisi nel corso del tempo.

Chiesa non è comunque dato per spacciato, anzi il momento del riscatto potrebbe giungere proprio facendo ritorno in Serie A il prossimo giugno. All’Inter di Giuseppe Marotta piace così come a Inzaghi, da sempre suo estimatore, ma le circostanze al momento non permetterebbero di intraprendere discorsi lineari con il Liverpool per lui.

Da un lato, infatti, l’Inter non vorrebbe inserire Martinez nella trattativa come contropartita; dall’altro si preferirebbe un prestito con eventuale diritto di riscatto verso cui la stessa entourage del calciatore potrebbe essere propensa ad operare. Chiesa resta dunque soltanto un’idea di fondo, per il momento. Non si esclude che possa essere rivalutato a fine stagione.