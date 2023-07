Lukaku alla Juventus, annuncio esplosivo in tv

Il belga è stato accostato ai bianconeri in questi ultimi giorni di mercato. Cosa filtra riguardo questo presunto affare. Dichiarazioni bomba in arrivo

Romelu Lukaku è da considerarsi, ad oggi, l’obiettivo principale per il mercato dell’Inter: club che, da un momento all’altro, è pronto a tendere una nuova ed ulteriore avanzata offensiva nei confronti del belga.

A momenti è, infatti, attesa una nuova offerta ufficiale da parte della ‘Beneamata’ per il belga, società che nella passata settimana si è vista ricevere un primo no da parte del Chelsea.

Gli stessi ‘Blues’, a onor del vero, hanno rispedito indietro una proposta dell’Inter da 25 milioni di euro per il classe ’93 facendo sapere, inoltre, che per la cessione di ‘Big Rom’ sono necessari 45 milioni di euro sparando, di conseguenza, alto.

In tanti sono, però, ormai consapevoli del fatto che Lukaku e i londinesi sono destinati a dirsi nuovamente addio, questa volta in via definitiva. Impensabile alludere, perciò, ad una presunta riappacificazione tra le due parti: col belga che, non per niente, farà le proprie valigie dall’Inghilterra già in questa sessione di calciomercato estiva.

Come già anticipato, a momenti è attesa una nuova offerta da parte dell’Inter attorno ai 30 milioni di euro. Una volta piazzato Onana al Manchester United, ci sono tutti i presupposti per vedere una chiusura definitiva tra Inter e Chelsea per Lukaku: operazione che, quindi, potrebbe e dovrebbe chiudersi sui 30-35 milioni di euro. Questo perché, gli stessi nerazzurri, hanno deciso di riconfermarlo per tutta una serie di motivi. Ciò nonostante, in questi ultimissimi giorni di mercato, è sorta fuori una nuova ipotesi.

Gli ultimi rumors riferiscono, infatti, di una Juventus particolarmente interessata alla situazione del classe ’93: tant’è che a giorni si prevede una possibile offerta da parte dei bianconeri per l’ex Anderlecht. Le intenzioni della ‘Vecchia Signora’ paiono essere quelle di provare a fare un tentativo per il belga e, a quel punto, a dover salutare dovrebbe poi essere Vlahovic.

Alquanto complicato, però, pensare che tale operazione possa per davvero andare in porto. Il centravanti di attuale proprietà del Chelsea vuole solamente l’Inter e nient’altro ma ecco che, nel frattempo, a dirci la propria riguardo questo determinato e presunto affare è stata proprio una persona in particolare.

Ravanelli a Tv Play: “Lukaku alla Juve? Non penso che riuscirebbe a fare la differenza, terrei Vlahovic”

L’ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli – club con cui dal 1992 al 1996 ha totalizzato 41 reti in 111 presenze – ha parlato a ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play riguardo il presunto flirt tra Romelu Lukaku e i bianconeri.

Proprio il centravanti del passato ha, infatti, ammesso tutta una serie di cose. Queste le sue dichiarazioni: “Onestamente non credo che Lukaku serva alla Juventus. E’ sicuramente un bravo giocatore, e su questo non ci piove, ma non determinante a mio modo di vedere. Non penso che possa riuscire, inoltre, a fare la differenza in un contesto come quello della Juventus. Personalmente terrei Vlahovic”.