169 gol in carriera: dalla Francia il post Correa

Possibile proposta in arrivo per l’Inter. Sul tavolo il nome del potenziale erede del ‘Tucu’, oramai chiamato al passo d’addio

Joaquin Correa e l’Inter sono destinati a dover dirsi addio. Ciò nonostante, ad oggi, visto e considerato lo scarsissimo rendimento fatto registrare da parte dell’argentino in queste ultime due stagioni, dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ non si è ancora manifestato alcun tipo di interesse nei confronti dell’ex Lazio.

Eccezion fatta per il Fenerbahce, club che una ventina di giorni fa mostrò una buona dose d’interessamento per l’argentino, nessun altro club – al difuori di quello turco – ha, ad oggi, mostrato – anche soli timidi – segnali per il ‘Tucu’: calciatore che, ribadiamo, oltre ad aver deluso in pieno le aspettative è stato pagato, inoltre, per la modica cifra di 30 milioni di euro dai nerazzurri.

Proprio la ‘Beneamata’ lo ha, infatti, rilevato dalla Lazio per quella cifra complessiva. Un investimento che, in fin dei conti, si è rilevato alquanto pietoso oltre che del tutto oneroso.

Tolti Lautaro e Thuram, insomma, l’Inter necessita ora di proseguire il proprio restyling in attacco. E’ perciò che, una volta ingaggiato Lukaku – perlomeno è questo l’intento di Marotta e Ausilio – l’intera dirigenza nerazzurra potrà poi, finalmente, soffermarsi a dovere sulla questione Correa, attaccante che dirà addio. Da vedere soltanto se in via definitiva oppure tramite un affare a titolo temporaneo.

Diverse le candidature che, ad oggi, si sono prese in considerazione dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ per il dopo Correa: inclusa quella di Wilfried Gnonto, approdato ormai all’Everton. Tralasciando il classe ’03, però, un altro nome che, da un momento all’altro, potrebbe anche finire per essere proposto ai nerazzurri è quello di Kevin Volland. Ecco come.

Volland può venir offerto all’Inter: contratto in scadenza col Monaco e stessa agenzia di Calhanoglu

Kevin Volland è uno di quei nomi da dover considerarsi in uscita dal Monaco: complice, chiaramente, il suo contratto in scadenza nel 2024 assieme al Monaco.

Il centravanti tedesco dispone, infatti, di un ultimo anno di contratto assieme ai francesi: motivo per cui, tra le tante cose – visto e considerato inoltre lo scarso minutaggio trovato davanti a sé nella passata stagione, per lui solamente 635′ nella scorsa Ligue 1 ma condite pur sempre da 3 reti e 3 assist – potrebbe anche finire per essere proposto ad innumerevoli club europei, Inter inclusa.

Tramite un tentativo dei propri agenti – la sua agenzia è la stessa di Calhanoglu, nientemeno che la Unique Sports Group – Kevin Volland potrebbe venir proposto alla ‘Beneamata’ nelle vesti del potenziale dopo Correa: prossimo ormai alla separazione dai nerazzurri, lo ribadiamo nuovamente. Attualmente, l’ex Bayer Leverkusen dispone di una valutazione che è da considerarsi attorno ai 5 milioni di euro. Da vedere, però, se nel caso potrebbe poi interessare concretamente agli attuali vice Campioni d’Europa.