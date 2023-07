Interlive | Accordo con la Juventus: il sospetto dell’Inter su Lukaku

Il Chelsea ha detto sì alla proposta nerazzurra per il belga, ma il guaio è un altro. ‘Big Rom’ è sparito dai radar e la ‘Beneamata’ ha seriamente paura di questa cosa

In casa Inter prosegue, incessantemente, la telenovela Lukaku: calciatore per il cui ritorno a Milano i nerazzurri stanno facendo di tutto anche se, c’è da dirlo, nelle scorse ore qualcosina è cambiato.

Sono settimane, infatti, che i nerazzurri provano ad ottenere il via libera da parte del Chelsea per la cessione di ‘Big Rom’. Inizialmente, la società di ‘Viale della Liberazione’ si è vista respingere un’offerta da 25 milioni di euro, alzata poi a 30. Niente da fare, rifiutata anche questa.

Trascorso qualche giorno di tempo, i due sodalizi in questione hanno poi continuato a trattare. E’ stato nelle scorse ore, infatti, che l’Inter ha finalmente ottenuto tutto ciò che voleva: il ‘benedetto’ sì dei ‘Blues’. Con una proposta da 35 milioni +5 di bonus, Marotta e Ausilio hanno, dunque, trovato il consenso da parte dei londinesi per la partenza del belga.

Come non detto. A complicare le cose, questa volta, ci ha pensato proprio il diretto interessato: Romelu Lukaku. E’ stato proprio l’ex Anderlecht a non aver risposto in queste ultime ore ad alcuna telefonata da parte dell’Inter. La stessa e identica cosa, non per niente, ha fatto anche il suo avvocato Sebastien Ledure, sparito anche lui dai radar.

Nel frattempo, sono poi insorte voci di mercato alquanto sgradevoli per la ‘Beneamata’. Proprio questi ultimi, sono venuti a conoscenza dell’offerta che anche la Juventus ha riposto, dal canto proprio, in favore del Chelsea per il classe ’93. Notizia che ha, dunque, creato immediatamente scompiglio coi nerazzurri che temono ora una sola ed unica cosa.

Inter preoccupata da Lukaku: teme che abbia già trovato l’intesa coi bianconeri

Nonostante l’Inter sia pronta a poter chiudere l’operazione Lukaku assieme al Chelsea, c’è qualcun altro che, a quanto pare, si è ora tirato indietro. Sì, stiamo parlando proprio del diretto interessato.

Come già anticipato, infatti, il belga ha deciso di non lasciare tracce ai nerazzurri sparendo, così, dai radar. Nel frattempo, è giunta fuori un’altra notizia. Questa volta, è stata la Juventus a farsi avanti, così come l’Inter, per il classe ’93.

A differenza della ‘Beneamata’, coloro che hanno riposto in favore del Chelsea un’offerta da 35 milioni di base fissa +5 di bonus, i bianconeri – momentaneamente – non si sono spinti oltre i i 37,5 milioni +2,5 di bonus. Proposta che, ad ogni modo, non si distacca minimamente da quella della società presieduta attualmente da Steven Zhang, anche se ora sono proprio i nerazzurri a temere un’altra cosa.

Il timore che regna, in questo momento, al didentro della sede di ‘Viale della Liberazione’ è che, il belga, possa aver già trovato un accordo assieme ai bianconeri: cosa che, chiaramente, nel caso in cui venisse appurata per davvero, creerebbe enorme dispiacere ai vice Campioni d’Europa in carica.

Nel frattempo trascorrono le ore e l’Inter continua a restare in attesa di Lukaku (quantomeno, dalle parti di Appiano, ci si augura che l’ex Anderlecht dia ameno qualche feedback).

Chelsea che, ad ogni modo, conta di cedere il belga al più presto: motivo per cui, alla proposta della ‘Vecchia Signora’, preferirebbe quella del ‘Biscione’. Questo perché, a differenza dei nerazzurri che devono rinfoltire il proprio reparto avanzato, le ‘zebrette’ – ancor prima di ingaggiare eventualmente Lukaku – dovrebbero innanzitutto liberarsi di Vlahovic.