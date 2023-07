Rinnovo e addio a 7 milioni: tentativo con l’Inter

Sul tavolo situato dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ può, a breve, tornare di moda un nome estero per la difesa. Svelata la posizione dei nerazzurri

In casa Inter prosegue il restyling in vista della prossima stagione. L’obiettivo di Marotta, Ausilio &co è quello di mettere a disposizione di Simone Inzaghi la miglior rosa possibile. Tutto questo per far sì che si arrivi, per davvero, a poter mettere definitivamente le mani sulla tanto ambita seconda stella.

A onor del vero, infatti, l’Inter insegue da tempo questo desiderio: desiderio che però, ad oggi, non si è ancora realizzato. L’ultimo Scudetto conquistato dai nerazzurri risale alla stagione 2020-21, epoca in cui c’era ancora Antonio Conte. Successivamente, alla guida tecnica della ‘Beneamata’, è poi passato Simone Inzaghi in quell’estate di due anni fa.

Da quel momento in poi sono giunti importanti successi come, ad esempio, quelli in Coppa Italia e Supercoppa: col tecnico piacentino che ne ha regalate due ciascuno alla sua attuale società consentendole, inoltre, di arrivare in finale di Champions League. Aggiungeremmo: con una squadra composta prettamente da parametri zero. Sì, perché questa è stata la politica adottata in tutti questi ultimi anni da parte della società nerazzurra.

Ciò nonostante, è giunto il momento di tornare a sognare in grande ed è per questo che l’Inter, a modo proprio, ha già sottoscritto importanti colpi in entrata, come ad esempio quelli di Thuram e Frattesi, su tutti. Attenzione alla scommessa Bisseck però, altro gran bel prospetto.

E’ proprio in quel reparto, non per nulla, che la ‘Beneamata’ deve ancora intervenire ulteriormente, complice il recentissimo addio a zero di Skriniar, accasatosi a sua volta al Psg. Proseguono, dunque, nel frattempo le ricerche al degno erede dello slovacco.

Inizialmente, con Azpilicueta ormai ad un passo, i nerazzurri erano vicinissimi a poter rifarsi alla grande. Ciò nonostante, lo spagnolo ha poi deciso di tornare nella sua terra natia approdando, di conseguenza, all’Atletico Madrid. Motivo per cui, dal punto di vista difensivo, si è nuovamente da punto e accapo.

Occhio però perché, intanto, sul tavolo situato dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ potrebbero finire per trovare posto tutta una serie di candidature, alcune magari anche recenti. Inclusa, quindi, quella di Mouctar Diakhaby: calciatore che potrebbe finire per essere proposto per davvero ai nerazzurri.

Agenti Diakhaby possono provarci con l’Inter: i nerazzurri bocciano questa eventuale idea da 7 milioni

Mocutar Diakhaby è uno di quei calciatori che negli scorsi mesi era finito per essere accostato con insistenza anche all’Inter.

Complice il suo contratto in scadenza all’epoca, infatti, il centrale francese era stato dato vicinissimo ai nerazzurri: questo perché, in caso di mancato rinnovo, sarebbe anche potuto approdare a Milano a parametro zero. Così non è stato però.

Nulla di tutto ciò è, infatti, accaduto. A scanso di equivoci, Diakhaby ha poi esteso nello scorso gennaio la durata del proprio contratto assieme al Valencia rinnovando, di conseguenza, sino a giugno 2027. Proprio in quel momento, quindi, è sfumata a tutti gli effetti ogni minima possibilità di poterlo vedere, eventualmente, all’Inter.

Ora, a distanza di mesi – complice la situazione Skriniar, giocatore che Inzaghi e i suoi necessitano ancora di sostituire – il classe ’96 potrebbe anche finire per essere proposto alla ‘Beneamata’ tramite agenti.

Ciò nonostante, c’è da sapere che l’Inter non era interessata né prima al potenziale ingaggio di Diakhaby – quando il calciatore risultava essere ancora in scadenza di contratto – né tantomeno ora che, in caso di suo addio da Valencia, proprio gli spagnoli domandano 7 milioni di euro. Questa la cifra per far sì che il francese dica addio. I nerazzurri, in ogni caso, non ci stanno: anche qualora gli agenti del calciatore ci provassero per davvero.