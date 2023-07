Il Barcellona chiama l’Inter: doppia ‘offerta’

I ‘blaugrana’ potrebbero aver provato a fare affidamento sui nerazzurri in questo modo. Svelata la presunta proposta fatta atterrare sul tavolo della ‘Beneamata’

E’ tempo di restyling: non soltanto per l’Inter ma anche per la restante parte di tutte le altre società europee, Barcellona incluso.

Proprio il club guidato attualmente da Xavi Hernandez, uscito prematuramente dai gironi della passata edizione di Champions League proprio contro i nerazzurri, è infatti a caccia di nuovi cambiamenti da attuare all’interno della propria rosa e questo vale sia sul fronte delle entrate che delle uscite.

Ancor prima di concludere nuovi colpi è, innanzitutto, necessario che i ‘blaugrana’ si tolgano di dosso alcuni loro esuberi: a cominciare proprio dalla difesa, reparto in cui il Barcellona si è appena liberato di Samuel Umtiti rescindendo il suo contratto e, di conseguenza, consentendogli di intraprendere una qualsiasi nuova avventura (recentemente si è parlato anche di un possibile interessamento dell’Inter).

Attenzione però. Il centrale francese non è il solo di cui i catalani vogliono arrivare a liberarsi: questo perché, nel reparto difensivo del Barça, vi sono altri componenti che non vengono reputati all’altezza della situazione da parte della stessa dirigenza spagnola. Inclusi due tesserati che, magari, potrebbero anche essere stati proposti recentemente ai nerazzurri. Il tutto con l’intento di monetizzare qualcosina. Questo il possibile intrigo di mercato.

Il Barcellona potrebbe aver proposto Eric Garcia e Lenglet anche all’Inter: ecco come stanno le cose

Vista e considerata l’attuale situazione economico-finanziaria a cui il Barcellona sta facendo fronte in quest’ultimo periodo, alquanto disastrosa aggiungeremmo, l’intento dei ‘blaugrana’ è quello di arrivare a fare cassa: monetizzando, magari, dalla cessione di alcuni loro determinati esuberi, Clement Lenglet ed Eric Garcia su tutti.

Proprio i due centrali di difesa, infatti, potrebbero essere stati proposti recentemente all’Inter: club che, dal canto proprio, è a caccia di nuovi rinforzi per la propria retroguardia difensiva.

In tanti sono ormai consapevoli del fatto che l’attuale tecnico del Barcellona, nientemeno che Xavi – ex bandiera del club – non è più disposto a puntare su Eric Garcia, così come su Lenglet: quest’ultimo girato in prestito al Tottenham nella passata annata e ora di ritorno in Catalogna.

Sia l’uno che l’altro vantano, al momento, un valore economico attorno ai 10 milioni di euro: cifra che, in ogni caso, risulterebbe all’altezza della stragrande maggioranza dei club europei. Inter, ad ogni modo, interessata ad altri profili nel frattempo.