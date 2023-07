Ritiro precampionato e amichevoli estive, tutto pronto per l’Inter

Cinque date da salvare in agenda per i cinque incontri amichevoli del ritiro precampionato dell’Inter in vista della nuova stagione sportiva, ci sarà la diretta tv

Il mercato non è tutto. L’Inter ha infatti presentato con orgoglio e determinazione gli obiettivi della prossima stagione sportiva delineando un quadro iniziale sulle possibili operazioni in entrata e in uscita, per rinforzare il livello generale della squadra a disposizione di Simone Inzaghi.

A questo poi è stato aggiunto il programma che apre a tutti gli effetti la stagione estiva nerazzurra coi primi impegni della fase di ritiro precampionato, in quel di Appiano Gentile, tra sedute di preparazione atletica ed allenamento tecnico. Non ultimo le amichevoli, importantissime sul piano fisico e mentale per mettere minuti nelle gambe e iniziare ad entrare nuovamente nell’ottica che il campionato partirà tra un mese esatto.

L’Inter affronterà innanzitutto il Lugano il prossimo 18 luglio sotto forma di allenamento congiunto, prima di fiondarsi sulla Pergolettese con la stessa modalità il giorno 21. A seguire ci saranno i preparativi per la partenza alla tournée estiva in Giappone, durante la quale i nerazzurri avranno il piacere di incontrare Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic e il resto dell’Al-Nassr ad Osaka (27 luglio). Ancor più prestigioso l’incontro seguente con il Paris Saint-Germain l’1 agosto, nella vibrante atmosfera del National Stadium interno alla capitale metropolitana Tokyo.

Di rientro a Milano, infine, il gruppo di Inzaghi farà capolino a Salisburgo il 9 agosto (data non ufficiale) per il match conclusivo prima dell’inizio dei giochi di campionato di Serie A il 19 agosto contro il Monza.

Inter Japan Tour in diretta tv, amichevoli di prestigio nel ritiro precampionato

Come comunicato anche dal club con una nota ufficiale diramata sui propri canali web, l’Inter affronterà gli impegni della tournée estiva in Giappone lasciando comunque l’opportunità a tutti i tifosi di seguire le gesta dei propri beniamini anche a distanza.

Le partite contro Al-Nassr e PSG verranno infatti trasmesse in diretta tv su Sky Sport oppure in streaming sulle piattaforme DAZN e NOW. Modalità ben accetta da chiunque non abbia modo di raggiungere la squadra direttamente in trasferta verso l’altro capo del mondo, sentendosi ugualmente vicino all’azione.