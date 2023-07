Entra in scena Mourinho; incontro con l’agente e ‘beffa’ all’Inter

Si complica la corsa dei nerazzurri all’attaccante. Da Balogun a Morata, ecco come stanno le cose

L’Inter si muove sul mercato anche, o meglio soprattutto per un attaccante. Urge un erede di Lukaku, mollato bruscamente dai dirigenti non appena sono venuti a conoscenza del suo flirt/accordo con la Juventus. Il preferito rimane Balogun dell’Arsenal, 22enne statunitense reduce da una grande stagione in Francia con la maglia del Reims. 21 i gol realizzati.

I ‘Gunners’ non lo cedono con la formula del prestito, bensì solo a titolo definitivo e di fronte a una proposta davvero importante. Sulla cifra c’è un po’ di mistero, alcune fonti parlano di 30-35 milioni di euro, altre invece di un prezzo superiore ai 40 milioni se non addirittura intorno ai 50.

In scadenza nel 2025, c’è poi da considerare la concorrenza di altri club. Insomma, la pista che conduce al classe 2001 è tutt’altro che semplice, motivo per cui Marotta e Ausilio tengono in piedi soluzioni alternative. La più ‘calda’ al momento è quella rappresentata dall’ex Juventus Alvaro Morata, attualmente all’Atletico Madrid.

Nelle ultime ore i nerazzurri avrebbero effettuato un sondaggio per lo spagnolo desideroso di lasciare Madrid e di far ritorno in Italia. Per il classe ’92 andrebbe superata la concorrenza araba, ma soprattutto quella interna simboleggiata da Milan e Roma.

Adesso proprio i giallorossi sembrano più avanti nella corsa al cartellino del 30enne. Morata ha già avuto dei contatti telefonici con Mourinho, e probabilmente i capotilini sono la sua prima scelta. A Trigoria ritroverebbe Dybala, con il quale ha fatto coppia a Torino.

Inter, Morata in salita: l’agente incontra la Roma

La Roma punta ad accelerare per Morata. Come riporta ‘Sky Sport’, è atteso in queste ore a Trigoria l’agente dell’attaccante. Tiago Pinto vuole conoscere la reale entità della clausola risolutiva, i ‘Colchoneros’ dicono che sia di 20 milioni mentre l’entourage del calciatore sostiene sia anche più bassa della metà.

Se l’agente di Morata dovesse provare che la clausola è davvero fissata sugli 8-10 milioni, ecco che il General manager giallorosso cercherebbe di chiudere al più presto l’operazione, mettendo all’angolo sia il Milan che l’Inter. Mourinho sta spingendo per l’acquisto di Morata (il preferito di Inzaghi), il quale da parte sua ha già dato l’ok al trasferimento e messo in cima la Roma rispetto alle due milanesi. Il piano C per l’attacco dell’Inter è l’iraniano Taremi, obiettivo pure del Milan e con una valutazione di circa 25 milioni di euro