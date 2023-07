Inter-Manchester United, tutto fatto per Onana: ha lasciato la Pinetina

Onana lascia l’Inter e la Serie A dopo una sola stagione. Coi Red Devils accordo per i prossimi cinque anni

È finita l’avventura all’Inter di Andre Onana. Il club nerazzurro e il Manchester United hanno definito l’intesa per il cartellino: confermate le cifre svelate in anticipo da Interlive.it, 55 milioni di euro bonus inclusi. In sostanza quanto voleva il club di Zhang, dopo l’iniziale richiesta di 60 milioni.

Onana lascia l’Inter e la Serie A dopo appena una stagione. Poco fa ha salutato tutti e lasciato la Pinetina. Col Manchester United firmerà un contratto di cinque stagioni, con ingaggio a salire: da 6 a 8 milioni di euro netti.

Ora l’Inter proverà a chiudere per Sommer. Come raccolto da Interlive.it, la clausola risolutiva che ha col Bayern è di circa 8 milioni di euro. Marotta e Ausilio vorrebbero spendere un po’ di meno, intorno ai 6, dilanzionando il pagamento come avvenuto per Bisseck. L’altro obiettivo per la porta è sempre l’ucraino Trubin, ma in questo caso bisognerà trattare con lo Shakhtar, partito da una valutazione di circa 25-30 milioni.