LIVE Serie A, Torino-Inter: Calhanoglu riposa, Darmian a destra | Segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Torino di D’Aversa nella trentaquattresima giornata di Serie A. Segui la cronaca in Diretta

L’Inter fa visita al Torino in una gara valida per la 34esima giornata del campionato di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che sono a un passo dal raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali che sarà diretta dall’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu sono reduci da tre vittorie consecutive contro la Roma, il Como e il Cagliari che hanno fatto sprofondare a 12 punti di distacco il Napoli e il Milan. Dopo la splendida rimonta in Coppa Italia contro lo stesso Como di martedì scorso, si va a caccia di altri tre punti per avvicinarsi allo scudetto numero 21.

Dall’altra parte i granata di Roberto D’Aversa, a loro volta, hanno una striscia di tre risultati utili di fila: due successi contro Pisa e Verona e il pareggio con la Cremonese. Raggiunta la quota salvezza di 40 punti, ora si proverà a dare l’assalto al decimo posto del Sassuolo.

All’andata, alla prima giornata, i meneghini si sono imposti con il risultato di 5-0 grazie alla doppietta di Thuram e ai gol di Bastoni, Lautaro Martinez e Bonny. In Coppa Italia, invece, in campo neutro, è finita 2-1 per la squadra di Chivu. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile su smartphone, tablet e pc sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio Olimpico Grande Torino tra Torino ed Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-INTER

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All.: D’Aversa

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram. All.: Chivu