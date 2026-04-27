Calciomercato, Bastoni resta: l’Inter vende un altro difensore

Nessuno si avvicina alle richieste economiche dei nerazzurri per il difensore della Nazionale. E allora a partire potrebbe essere…

Il futuro di Alessandro Bastoni è ancora tutto da scrivere e rischia di diventare uno dei tormentoni di mercato dell’estate. I fischi che accompagnano il difensore dell’Inter ad ogni trasferta dopo il caso Kalulu nel derby d’Italia contro la Juventus stanno facendo riflettere il centrale della Nazionale. A Milano si trova bene e adora i colori nerazzurri, ma potrebbe essere tentato da un’esperienza all’estero.

Come rivelato da Interlive.it nei giorni scorsi, la Premier League si sta interessando a Bastoni, ma lui pensa soltanto al Barcellona. Il problema è che i blaugrana sono alle prese con problemi finanziari che gli impediscono di avvicinarsi alla richiesta da 70 milioni di euro per il suo cartellino da parte del club nerazzurro. E visto che Marotta non vuole accettare scambi coi catalani, ad oggi sembra difficile che possa essere ceduto.

A lasciare Appiano Gentile potrebbe essere un altro difensore: Carlos Augusto. Le trattative per il rinnovo del contratto con il mancino brasiliano sono ferme e, nonostante la stima di Chivu, potrebbe prevalere la volontà di partire per giocare con più continuità. Ci sono un paio di piste calde in Serie A: Atalanta e Roma, dove peraltro giocano tanti obiettivi dell’Inter. Da Ederson a Palestra, da Manu Kone a Svilar: tanti gli scambi possibili.