PAGELLE TORINO-INTER 2-2: Dimarco da standing ovation. Sommer salva, Bonny inguardabile

Top e Flop della sfida valevole per la 34esima giornata di Serie A
Chi di rimonta ferisce, di rimonta perisce. Anche col Torino è pazza Inter, ma al contrario: da 0-2 a 2-2 con rischio altissimo di perderla nel finale.
Dopo il doppio vantaggio firmato Thuram-Bisseck, la squadra di Chivu si addormenta e si porta a casa solo 1 punto. Niente drammi, però, visto che alla vittoria dello Scudetto mancano appena 3 punti che potrebbero essere conquistati domenica prossima al Meazza contro il Parma.
PAGELLE TORINO-INTER
TOP
Dimarco – 18 assist in Serie A coi due di oggi. Come certifica la Lega Serie A, mai nessuno come lui.
Thuram – Ormai non si ferma più. Quando può far gol, lo fa. Oggi regge da solo il reparto vista l’inconsistenza di Bonny.
Sommer – Sull’1-2 ma anche sul 2-2 salva il risultato. Una bella risposta ai tanti complimenti tutti riservati a Martinez, oggi rispedito in panchina.
FLOP
Bonny – Se è questo, l’Inter dovrà prendere un altro attaccante. Inconsistente, un palo della luce che quasi fa fatica a stoppare anche un pallone.
Carlos Augusto – Al di là dell’episodio da rigore che lo vede protagonista, un rigore da calcio moderno allo sbando, sembra giocare un po’ con la testa sulle nuvole. Già a inizio gara rischia di combinare la frittata.
Akanji – Troppo molle nell’azione dell’1-2 granata. Per guidare un intero reparto ha bisogno di diventare un difensore più solido.
TABELLINO TORINO-INTER 2-2
Marcatori: 23′ Thuram, 60′ Bisseck, 70′ Simeone, 78′ rig.Vlasic
TORINO (3-4-1-2): Paleari 6,5; Coco 5,5 (53′ Marianucci 5,5), Ismajli 6,5, Ebosse 6,5; Lazaro 6 (53′ Njie 6), Gineitis 6, Ilkhan 7, Obrador 6; Vlasic 6,5; Simeone 7 (91′ Tameze s.v.), Adams 6. All.: D’Aversa
INTER (3-5-2): Sommer 7; Bisseck 7 (87′ Frattesi s.v.), Akanji 5,5, Carlos Augusto 5; Darmian 5,5, Barella 5,5, Zielinski 6, Sucic 6 (80′ Mkhitaryan s.v.), Dimarco 8; Bonny 4 (Dal 60′ Pio Esposito 5,5), Thuram 7. All.: Chivu
ARBITRO: Mariani di Aprilia
AMMONITI: D’Aversa, Diouf. Ebosse, Barella