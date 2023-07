Intreccio Bayern-Inter-Premier: 50 milioni per chiudere tutto

Clamorosa suggestione di mercato. Un attuale tesserato dei bavaresi potrebbe anche essere, in qualche modo, finito in orbita Inter. Ecco come stanno le cose

Prosegue il restyling in casa Inter: club che, dopo aver ufficializzato gli arrivi di: Thuram Frattesi, Bisseck e Di Gennaro nelle ultime settimane – e formalizzato il nuovo accordo per Caudrado – si è posta in mente l’obiettivo di annoverare ulteriormente la propria rosa.

Come ormai risaputo, infatti, i nerazzurri restano tutt’ora alla costante ricerca di un nuovo attaccante. Ultimamente si è parlato moltissimo di alcuni profili come quelli di Balogun – valutato, però, 58 milioni dall’Arsenal – e Morata: nomi che piacciono eccome in casa Inter, in particolare lo spagnolo. Calciatore espressamente richiesto da Inzaghi per tutta una serie di varie ragioni.

Ciò nonostante, Marotta e Ausilio devono ancora pensare a come rinfoltire ancor di più la linea mediana nerazzurra: motivo per cui, per quel ‘famoso’ sesto centrocampista, si sta guardando ad alcuni osservati speciali, Samardzic incluso.

Al tempo stesso, però, occhio perché nel frattempo, dalle parti di ‘Viale della Liberazione’, potrebbero anche essere sorte fuori altre candidature. Inclusa, magari, qualcuna letteralmente fuori dalla portata della ‘Beneamata’.

🚨È terminata 3-0 la prima uscita stagionale dell’#Inter. Sconfitto il Lugano grazie alle reti di Fabbian (15′), Sensi (40′) e Sebastiano Esposito. #InterLugano pic.twitter.com/ggesGjbEEu — Interlive (@interliveit) July 18, 2023

West Ham pronto a fare sul serio per Goretzka con 50 milioni: potrebbe essere stato proposto all’Inter

Il West Ham, società che nella passata stagione ha vinto l’ultima edizione di Conference League, è pronta a fare sul serio per Leon Goretzka: centrocampista in uscita dal Bayern Monaco.

Pare che proprio gli ‘Hammers’ siano pronti a riporre un’offerta da 50 milioni sul tavolo dei bavaresi, complice l’esorbitante bottino da 120 milioni di euro racimolato dalla recente vendita di Declan Rice, passato a sua volta all’Arsenal.

Come già anticipato, infatti, il classe ’95 – attualmente in forza al Bayern Monaco – non viene visto di buon occhio dall’attuale tecnico Thomas Tuchel: persona che, in quel determinato contesto, sta spingendo più di tutti per la partenza del tedesco.

Molto probabilmente, Goretzka potrebbe anche essere stato offerto all’Inter nel recente passato: società che, c’è da dirselo, in ogni caso non avrebbe mai e poi mai potuto permettersi di accogliere il calciatore in questione alla corte di Inzaghi sia per i costi del cartellino che dell’ingaggio. West Ham, perciò, pronto ad approfittare della situazione.