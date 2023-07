Tutto in salita per l’Inter: “Rinnovo e sogno Juventus”

Il piano dei nerazzurri si complica ancor di più. C’è l’annuncio: “Tutto fatto per il suo prolungamento di contratto con un club di A. Lo vogliono anche i bianconeri”

L’estate in formato 2023 si candida ufficialmente tra le più calde di sempre non soltanto dal punto di vista delle temperature climatiche ma anche per via di quanto sta accadendo sul mercato.

A sorpresa, infatti, sono giunti colpi di mercato totalmente inaspettati. Su tutti, quello di Juan Guillermo Cuadrado: passato a sua volta dalla Juventus all’Inter, sin da sempre storiche rivali tra di loro.

Dopo aver trascorso otto lunghissime stagioni al fianco dei bianconeri, complice il suo accordo in scadenza, il colombiano si è trovato costretto a dover dire addio alla Continassa accettando poi, dopo un po’ di tempo, la proposta da parte dei nerazzurri: società che ha convinto il calciatore con un accordo annuale sui 2,5 milioni di euro. Questa la cifra, su per giù, che andrà a percepire il classe ’88. Ciò nonostante, di altri rumors di mercato, se n’è sentito parlare eccome.

Ad esempio, tralasciando i soli Immobile, Zielinski e così via – accostati rispettivamente ad alcuni club arabi – pensiamo anche allo stesso Teun Koopmeiners: giocatore che in tutti questi ultimi mesi aveva attirato l’attenzione di diversi club, ‘Beneamata’ inclusa.

Come non detto però. Le cose si fanno ora ancor più complicate del previsto. Questo perché il classe ’98, oltre ad aver già raggiunto un accordo per il suo prolungamento di contratto assieme all’Atalanta, è anche finito nel mirino delle ‘zebrette’. A parlarcene è stata una persona particolarmente vicina alla sua situazione.

Morabito a Tv Play: “Koopmeiners e l’Atalanta hanno già concordato il rinnovo. Juve? Vi spiego”

Vincenzo Morabito, persona che figura al didentro dell’entourage di Teun Koopmeiners, ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play a proposito della situazione del proprio assistito.

“Koopmeiners resterà all’Atalanta. Ciò nonostante, personalmente, credo che Teun figuri tra quei giocatori che Giuntoli sogna” – ha esordito.

Prosegue poi: “Non per niente, ancor prima che il calciatore firmasse con la ‘Dea’, era proprio lui ad averlo in pugno. Poi non se ne fece più nulla a causa delle risorse economiche insufficienti. Mi è stato, però, certificato che resterà lì a Bergamo e che, come già anticipato, è stato raggiunto in netto anticipo un accordo per il suo rinnovo”.

Un annuncio tutt’altro che indifferente il suo e che, di conseguenza, non può che veder coinvolta – seppur in minima parte – anche l’Inter: società che negli scorsi mesi aveva posto anche lei l’olandese sotto il proprio mirino. C’è da dirselo però. I nerazzurri non hanno mai guardato a Koopmeiners come una vera priorità, complice la sua esorbitante valutazione economica che, tutt’ora, si aggira sui 30-35 milioni di euro.