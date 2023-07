Januzaj-Inter, ecco cosa sta succedendo

Il belga è da poco rientrato alla base dopo il prestito trascorso al Basaksehir nella scorsa annata. Svelato il possibile scenario in ottica Inter

Adnan Januzaj è uno di quei calciatori che, anni fa, sembrava destinato a dover lasciare un certo tipo di impronta nel calcio che conta, per via delle sue ottime doti tecniche naturalmente, ma che poi, a distanza di qualche stagione, si è indubbiamente lasciato andare.

Lo testimonia il fatto che, nella passata annata, il classe ’95 è finito per far fronte ad un prestito vissuto al Basaksehir: club al cui fianco il belga ha totalizzato 17 presenze complessive, 3 reti e 3 assist. Ciò nonostante, ci troviamo ora da punto e accapo.

Il suo attuale club infatti, nientemeno che il Siviglia, vuole di fatto sbarazzarsene ed è per questo che sta già valutando qualsiasi tipo di scenario in ottica futura. A poter pensarci questa volta però, del resto come già fatto in passato, potrebbe essere una persona molto vicina non soltanto a lui ma anche all’ambiente Inter.

Januzaj proposto all’Inter tramite possibile tentativo della Pimenta: cosa fanno sapere i nerazzurri

Adnan Januzaj, come già si è potuto dedurre, potrebbe finire per essere proposto all’Inter tramite agenti e, tale e presunta idea, è da attribuirsi a più di un semplice motivo.

Potrebbe essere, infatti, proprio Rafaela Pimenta – sua attuale procuratrice che ha in dote anche Dumfries e Mkhitaryan – a pensare al tutto. Come? Proponendo il proprio assistito, in questo caso Januzaj, ai nerazzurri come quarto slot in attacco al posto di Correa: colui che potrebbe sbarcare per davvero in Arabia da un momento all’altro.

Ad ogni modo, c’è da dirlo, in ogni caso non vi è da considerarsi alcuna e presunta chance in merito. Questo perché, a prescindere da tutto e tutti, i nerazzurri non nutrono alcun minimo interesse nei confronti dell’esterno belga.