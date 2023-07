120 milioni per Barella, l’Inter ha già risposto

Il cagliaritano è finito nuovamente al centro di alcuni rumors provenienti dall’estero. Cosa fanno sapere i nerazzurri a riguardo

Nicolò Barella è uno di quei pochi calciatori che ad oggi viene, giustamente, visto dall’Inter non incedibile ma quasi.

Proprio il sardo è, infatti, ritenuto uno dei veri e propri punti di forza della squadra di Simone Inzaghi, così come qualche suo altro compagno come ad esempio Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, quest’ultimo diventato da poco neo Capitano della ‘Beneamata’ ma finito, negli scorsi giorni, anche lui nel mirino di un club saudita: società che è pronta a poter mettere a disposizione del ‘Toro’ un quadriennale da 60 milioni di euro netti a stagione. Una vera e propria offerta monstre insomma.

Ciò nonostante, negli scorsi giorni, è tornato a farsi avanti qualche altro club di Premier per Nicolò Barella. Eccezion fatta per il Newcastle infatti, questa volta, a poter bussare da un momento all’altro alla porta dell’Inter per il classe ’97, è proprio il Manchester City. Questo lo scenario che ha già incominciato a rabbrividire i tifosi interisti.

City pronto a fiondarsi su Barella in caso d’addio di Bernardo Silva: a 120 milioni l’Inter direbbe sì

Stando a quanto appreso dagli ultimi rumors di mercato, spuntati fuori esattamente negli scorsi giorni, il Manchester City si è detto interessato all’acquisto di Nicolò Barella.

Emerge fuori, infatti, che in caso d’addio immediato di Bernardo Silva – calciatore finito nel mirino del Psg – i ‘Citizens’ sono poi pronti a poter rifarsi con il potenziale ingaggio della forte mezz’ala sarda.

Proprio i parigini, paiono aver riposto a disposizione del Manchester City un’offerta da 30 milioni di euro per il fantasista portoghese: ritenuta, però, fin troppo bassa dagli stessi Campioni d’Europa in carica, coloro che valutano l’ex Monaco sui 100 milioni.

Come già anticipato, l’Inter non è intenzionata a cedere Barella se non, solo ed esclusivamente, difronte ad un’offerta irrinunciabile. Come minimo attorno ai 90-100 milioni. Al che, stando a quanto riferito da ‘Sport Mediaset’, lo stesso Steven Zhang – attuale presidente della ‘Beneamata’ – avrebbe fatto presente che il classe ’97 è visto come uno degli uomini chiave della squadra di Inzaghi e quindi, di conseguenza, è incedibile. Anche se, effettivamente, le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro.

Si vocifera, infatti, di un’eventuale ed ipotetica offerta da parte del Manchester City per Barella da 120 milioni di euro: in stile Rice insomma, passato a sua volta dal West Ham all’Arsenal. Qualora tutto ciò dovesse accadere realmente, è quasi impossibile vedere un’Inter respingere la seguente e presunta offerta. Anzi, un sì da parte di Marotta e Ausilio appare alquanto scontato. Chiaramente, qualsiasi tifoso interista si augura che nulla di tutto ciò accada.