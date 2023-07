Dall’Inter alla Turchia, UFFICIALE contratto triennale

Operazione conclusa, il difensore si trasferisce nella Superlig turca a titolo definitivo. Ecco tutti i dettagli

Dall’Inter al massimo campionato turco, la SuperLig, passando però prima da due esperienze andate in modo diverso. Buona quella al Reims, al quale fu ceduto dai nerazzurri in prestito con obbligo condizionato per circa 3,5 milioni; non esaltante quella col Torino, il quale lo prese nel gennaio scorso in prestito con opzione d’acquisto.

I granata non hanno poi esercitato l’opzione e così Gravillon è tornato in Francia. Il ritorno al Reims è durato pochissimo, visto che i transalpini lo hanno poi venduto – stavolta a titolo definitivo – all’Adana Demirspor, squadra turca fino a giugno scorso allenata da Vincenzo Montella.

Ora il tecnico è un altro grande campione del calcio di alcuni anni fa, vale a dire Patrick Kluivert. L’ufficialità arrivata anche sui social: Gravillon all’Adana. Per il 25enne difensore del Guadalupa, che il prossimo anno dovrà vedersela anche con un certo Edin Dzeko traslocato al Fenerbahce, contratto triennale.