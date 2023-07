Morata o Balogun: l’Inter si spacca sul nuovo obiettivo

Dopo il dietrofront di Lukaku, l’Inter continua la complicata ricerca di un nuovo centravanti: piacciono Morata e Balogun

E chi è meglio fra i due prospetti in esame? Simone Inzaghi, a quanto pare, avrebbe già espresso la sua preferenza: vorrebbe che l’Inter gli prendesse Alvaro Morata: un attaccante di esperienza che può far giocare tatticamente alla maniera di Edin Dzeko.

Ausilio e Marotta, invece, sarebbero più intrigati da Folarin Balogun, il giovanissimo americano che costerebbe meno a livello di ingaggio (a fronte di una spesa maggiore per il cartellino) e potrebbe anche rivelarsi un importante investimento per il futuro. Da una parte, dunque, c’è Morata, l’usato sicuro; dall’altra c’è Balogun, un promettente bomber, che però non ha mai giocato in A e non ha grande esperienza internazionale. secondo ha caratteristiche diverse.

La giovane età di Balogun non è un difetto dal punto di vista dei dirigenti interisti, anzi… Moratta ha detto chiaramente di voler puntare sui giovani. Teoricamente, anche se non è il profilo indicato da Inzaghi, il ragazzo potrebbe essere un attattaccante ideale per caratteristiche e prospettive, per il gioco nerazzurro. Balogun è tecnico, veloce, tatticamente intelligente e spesso imprevedibile.

Ha i numeri per diventare un top-player. E infatti l’Arsenal vorrebbe mantenere il diritto di recompra o almano una percentuale sulla rivendita. Invece di Morata l’Atletico Madrid, parlando con brutale onestà, vuole liberarsi: lo spagnolo ha perso il posto per Depay…

Lo spagnolo costa 21 milioni e vuole almeno 5 milioni di euro a stagione. L’Inter ha offerto 15 milioni all’Atletico, e ha già incassato un rifiuto. Balogun potrebbe essere ceduto a 35–40 più bonus (più percentuale sulla prossima cessione). Prenderebbe 2,5 milioni a stagione. E potrebbe usufruire del Decreto Crescita.

Balogun o Morata: il confronto fra i due attaccanti seguiti dall’Inter

All’Europeo, quello dell’estate 2021, Luis Enrique diceva di voler schierare in campo “Alvaro più altri dieci”. Allegri ha più volte descritto Morata come un attaccante micidiale nelle partite secche: “Si esalta in quelle partite lì, fa sempre goal“.

In Nazionale, Morata ha fatto arrabbiare spesso i tifosi spagnoli per qualche errore di troppo, ma in carriera ha segnato 30 goal in 64 partite. In pratica è il quinto marcatore della Roja di tutti i tempi, e il primo fra i giocatori in attività.

In campionato, Morata va quasi sempre in doppia cifra, ma non segna tantissimo. Ha la media di un goal ogni 151 minuti… In quattro delle ultime nove stagioni ha segnato 15 goal e una volta è andato oltre i 20. E riesce a segnare nei mometi clou, tipo le finali.

Balogun viene da una stagione sensazionale con lo Stade Reims: 21 goal e 2 assist in 37 gare. Nei fondamentali offensivi ha una media di 3,63 tiri ogni 90 minuti e raccoglie, sempre di media, uno 0,80 di expected goals. Ci prova sempre, quindi. Alvaro Morata è più preciso dello statunitense sotto porta, ma di poco. 1,52 tiri in porta di media, contro 1,50.

Che cosa vuole Inzaghi dal nuovo attaccante

Simone Inzaghi vuole un attaccante che sappia giocare da regista offensivo: uno che tocchi molti palloni. E Morata è questo tipo di attaccante. In media tocca 31 palloni a partita. Ma Balogun, che è descritto spesso come un giocatore più egoista e meno incline al gioco di squadra, ha una media di 29,1.

Sempre Morata gioca molto sulla trequarti come supporto per la risalita dei compagni di squadra. Il ragazzo dell’Arsenal è invece uno che si esprime meglio in area di rigore. Per il tecnico dell’Inter, meglio di Morata, in giro, non c’è nessuno: vede nello spagnolo il sostituto perfetto per Dzeko. Ma l‘obiettivo della società è ancora Balogun. In alternativa ai due, si parla di Beto, che gode dell’apprezzamento della dirigenza, e di Scamacca.

Ovviamente passare da Balogun a Beto non sarebbe così incoraggiante per il futuro dell’Inter, con tutto il rispetto per l’attaccante dell’Udinese, che è anche un ottimo giocatore e un’alternativa ideale a Lukaku.