Occhio alla giovane stella: il prezzo è di 9 milioni

L’Inter può porlo a breve sotto il proprio mirino, sempre che non sia già accaduto. Il calciatore in questione è candidato ad essere uno dei migliori talenti futuri

L’Inter, a differenza di quanto accaduto nelle passate stagioni dove era finita per puntare su profili d’esperienza ormai in forte età avanzata, ha saputo quest’anno come rifarsi al meglio puntando su nuove e giovani leve.

Pensiamo, ad esempio, ai nuovi arrivati Bisseck e Frattesi – rispettivamente classe ’00 e ’99 – ma anche allo stesso Asllani, centrocampista albanese classe ’02 approdato ad Appiano un’estate fa esatta. Da non dimenticare lo stesso Thuram, attaccante classe ’97.

C’è da dirlo. Pur avendo detto addio ad alcune ed importanti pedine come quelle di Skriniar, Brozovic, Dzeko e lo stesso Lukaku, i nerazzurri hanno ugualmente accolto alla propria corte nuovi rinforzi di prospettiva ed è qui che va dato merito, senz’alcun ombra di dubbio, a Marotta e Ausilio: coloro che, ormai da anni, si trovano a dover fare mercato con un budget alquanto illimitato. Per non dire totalmente nullo.

Da premettere, però, che potremmo essere solamente all’inizio. La sessione di calciomercato estiva in formato 2023 è, difatti, ancora molto lunga ed è per questo che, da qui sino all’1 settembre, l’intera dirigenza della ‘Beneamata’ potrebbe anche accogliere nuovi giovani al didentro di Appiano.

Sì, questo semplicemente per via del fatto che, come più che deducibile d’altronde, l’Inter ha già posto sotto i propri radar tutta una serie di futuribili leve. Magari anche lui: ala d’attacco che in tutti questi ultimi anni ha sorpreso eccome in Europa e che potrebbe anche essere finito sotto l’attento sguardo della truppa interista.

Schjelderup il nome che può finire per far gola anche all’Inter: prezzo sui 9 milioni

Andreas Schjelderup, ala d’attacco approdata nello scorso inverno al Benfica, si candida ad essere ufficialmente tra i nuovi giovani profili più ambiti in Europa.

Cresciuto nelle giovanili del Nordsjaelland, dove ha vissuto la sua ultima parentesi con indosso questi colori sino allo scorso gennaio totalizzando 17 presenze, 10 reti e 1 assist, il forte talento norvegese è poi, come già preannunciato del presto, atterrato in territorio lusitano col Benfica che se l’è assicurato a fronte di un’offerta da 14 milioni di euro complessivi (9 di parte fissa con l’aggiunta di alcuni bonus). Contratto quinquennale per lui.

Trattasi di una giovane ala sinistra classe ’04 – in grado di agire, grossomodo, su tutto l’asset offensivo – con un valore economico che è da considerarsi attualmente sui 9 milioni. A renderlo ancor più prezioso di quanto non lo sia già, è il fatto che Schjelderup abbia già totalizzato in passato una rete contro il Lyngby che l’ha reso il più giovane calciatore di sempre ad andare a segno nella massima divisione danese.

Ora, date le attuali premesse, l’Inter può anche finire per pensarci in ottica futura vista e considerata la mancanza di un qualcuno che salti l’uomo nella squadra di Inzaghi. Aspetto che servirebbe a dare un po’ più di imprevedibilità alla compagine che, attualmente, risulta essere vice Campione d’Europa in carica. Ammesso e concesso che i nerazzurri non lo abbiano già notato.

Non per niente, Marotta e Ausilio lo hanno già osservato da vicino in occasione del ritorno dei quarti di finale di Champions contro la squadra lusitana: formazione con cui Schjelderup ha totalizzato 7 gettoni complessivi e 1 gol.