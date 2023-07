Incedibile, anzi quasi: 150 milioni per il sì dell’Inter

A meno che non arrivi un’offerta superiore ai 150 milioni, il campione dell’Inter non si tocca: i dirigenti alzano il muro

L’Inter ha deciso di blindare Lautaro Martinez. L’attaccante, promosso a capitano dopo l’addio di Handanovic e Brozovic, è pronto a vestire a venticinque anni i panni del leader tecnico e morale della squadra. Il Toro ha voglia di consacrazione. E nella seconda amichevole della stagione, contro la Pergolettese, ha messo dentro quattro goal in 45 minuti.

Oltre ai quattro goal, Lautaro ha voluto dimostrare anche in altro modo le sue intenzioni. Come? Con il rifiuti ai milioni offerti dall’Arabia: 240 milioni suddivisi in quattro stagioni, ale a dire 60 milioni l’anno. Lautaro non è ancora disposto ad ascoltare proposte del genere: vuole continuare a giocare in Serie A, per dimostrare di poter fare la differenza. Ora vuole la seconda stella con l’Inter e una nuova entusiasmante stagione in Champions League.

Fra Inter e Lautaro c’è intesa. L’Inter lo considera incedibile e l’attaccante argentino non vuole muoversi da Milano. Incedibile è un attributo relativo. Specie in questa precisa fase della storia societaria dell’Inter. Quindi il massimo che il club può fare è alzare il prezzo, lasciando intendere alle squadre interessate che non sarebbe possibile sedersi a contrattare per meno di 150 milioni.

Per l’Inter e gli interisti è stato comunque importante capire che Lautaro non è disposto a rinunciare ai propri obiettivi da vero campione. I milioni arabi non lo hanno sedotto. Quindi al Toro è bastato ascoltare la proposta saudita per respingerla senza battere figlio.

150 milioni: ecco il valore di Lautaro secondo l’Inter

Mai come ora, dopo l’addio burrascoso di Lukaku, il Toro si sente coinvolto al 100% nel progetto nerazzurro. Il rifiuto alla proposta saudita è stato interpretato come l’ennesimo atto d’amore da parte dell’attaccante argentino. In un momento in cui l’Inter ha estremo bisogno di espressioni di lealtà, dopo i tradimenti diretti o indiretti di Skriniar e Lukaku.

E chissà come Lautaro ha vissuto la vicenda dell’amico Big Rom. I quotidiani sportivi hanno parlato di un Toro deluso dal comportamento dell’amico. Ma il diretto interessato non si è espresso sulla questione. Lukaku lo ha fatto solo ieri, indirettamente, attraverso una stories su Instagram nella quale ha scritto: “Quando con l’odio non funziona, iniziano a dire bugie“.

Zhang potrebbe prendere in considerazione solo un’offerta monstre per dare inizio a una trattativa per Lautaro: il riferimento ai 150 milioni va inteso dunque come una corazza difensiva, per difendersi da attenzioni troppo invadenti e moleste.

La Gazzetta dello Sport ha confermato che le offerte dall’Arabia Saudita per Lautaro Martinez sono arrivate davvero, e ha fatto anche dei nomi. A muoversi sarebbe stata l’Al-Hilal. Sempre scondo la Gazzetta, subito dopo il no di Lautaro, l’Inter avrebbe fatto sapere di voler chiudere ogni discorso di possibili altre richiesta arabe fissando un parametro. E così sono venuti fuori i 150 milioni. Sotto quella cifra non si inizierebbe neppure a parlare.

I due quasi incedibili della squadra

Lautaro Martinez e Nicolò Barella sono i due quasi incedibili dell’Inter. Entrambi protagonisti di varie voci di mercato, sembrano concentratissimi sulla nuova stagione in nerazzurro e per nulla distratti dai tanti club che li corteggiano. Il Toro piace al Real Madrid, all’Arsenal, al Tottenham e in Arabia Saudita. Barella, invece, è seguito da mezza Premier League.

In Inghilterra continuano a parlare del centrocampista sardo come sostituto più indicato di Bernardo Silva, e scrivono che il City potrebbe arrivare a proporre all’Inter 100-120 milioni di euro.

Le voci rimarranno tali, perchè non ci sono offerte, fondamentalmente. E perchè attaccante e centrocampista non trattano con nessun altro club per il momento. L’Inter, pur non avendo la minima intenzione di discutere delle loro cessioni, potrebbe invece essere presa per il collo, o per la gola, a seconda dei punti di vista.