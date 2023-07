Inter, ancora un nodo da risolvere: appello alla Juventus

L’Inter nella persona dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta potrebbe valutare l’idea Perin come innesto per la porta, dopo la partenza di Onana, in attesa di Sommer e Trubin

La squadra nerazzurra alle dipendenze di Simone Inzaghi ha lasciato Milano, facendo rotta verso Tokyo. Nella capitale giapponese, come anche altre mete lungo la penisola, il gruppo dell’Inter svolgerà la propria tournée estiva e incontrerà anche i rivali del Paris Saint-Germain.

All’appello del tecnico piacentino però mancano ancora due figure di assoluta importanza per la preparazione pre-stagione, il prosieguo della tournée e l’inizio del campionato di fine agosto. La prima dovrebbe infatti sostituire André Onana, divenuto ufficialmente il nuovo primo portiere del Manchester United dietro un’operazione di grandissimo valore per le casse societarie. La seconda, invece, rimpiazzare l’altro addio di Samir Handanovic.

Come noto, l’opzione principale fra i pali resta Yann Sommer. Sebbene abbia lanciato il proprio consenso per l’operazione, il calciatore svizzero non ha ottenuto ancora il via libera dal Bayern Monaco che ha ben pensato di convocarlo per il ritiro asiatico. Al contempo, l’Inter non molla la pista per il giovane ucraino Anatolij Trubin: nonostante il suo contratto riporti un solo anno ancora alla scadenza, lo Shatkhar Donetsk non ha intenzione di fare sconti sul suo cartellino.

Calciomercato, Inter su Audero e Perin come alternative a Sommer e Trubin

Per questo motivo, con queste due importanti situazioni ancora in evidente stand-by, la dirigenza nerazzurra capitanata dal buon amministratore delegato Giuseppe Marotta avrebbe aperto alla possibilità di fiondarsi su Emil Audero della Sampdoria come alternativa. Ma non sarebbe l’unica.

Nelle ultime ore avrebbe preso quota anche l’ipotesi Mattia Perin, facendo diretto appello alla coscienza della Juventus. Stando alle informazioni riportate in onda su ‘Radio Radio’, la Vecchia Signora ha ricevuto occhiate d’interesse da parte dell’Inter e una richiesta esplicita di informazioni per il cartellino del portiere.

Quest’ultimo potrebbe infatti trovare ancora meno spazio la prossima stagione, per via dell’assenza della disputa di competizioni europee come la stessa Conference League per la quale la Juventus era qualificata sul campo. In caso di chiamata effettiva, dunque, Perin potrebbe realmente raggiungere l’Inter e diventare una risorsa importante alle dipendenze di Inzaghi.