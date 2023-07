Niente Inter: affare da 8 milioni, il Milan spiana la strada a Mourinho

Con un affare da 8 milioni la Roma può consegnare a José Mourinho il tanto invocato bomber: l’Inter si arrende

Gianluca Scamacca è uno degli obiettivi di mercato per varie squadre di Serie A. Sembrava vicino al Milan, poi, per un po’ di settimane, si è parlato soprattutto della Roma. Nei giorni scorsi è tornata in lizza anche l’Inter, che non ha ancora concluso la ricerca di un nuovo attaccante dopo il caso Lukaku e la partenza di Dzeko.

E, in linea teorica, i nerazzurri potrebbero bruciare la concorrenza grazie ai soldi arrivati dalla cessione di Onana. Beppe Marotta può contare su una disponibilità economica tale da poter anche offrire 18 milioni per l’intero cartellino. E il West Ham sarebbe pronto ad accogliere una proposta del genere, preferendola all’offerta di obbligo condizionato al raggiungimento di un piazzamento in Champions League arrivata dalla Roma.

Un affare da 8 milioni potrebbe addolcire gli inglesi; ecco perché sembra che Scamacca sia ora un po’ più vicino a Mourinho. Dipende anche dal Milan e da Divock Origi. Secondo quanto riferiscono i media sportivi britannici, la squadra inglese allenata da Moyes avrebbe messo gli occhi sull’attaccante in uscita dal Milan. L’affare si potrebbe chiudere a 8 milioni. E l’arrivo di Origi potrebbe di conseguenza agevolare la partenza di Gianluca Scamacca.

La Roma spera sempre in prestito con diritto di riscatto, ma gli Hammers vorrebbero l’obbligo condizionato a un prezzo di acquisto di circa 23 milioni. Un po’ troppi per i giallorossi. Scamacca resta un’idea per il mercato interista come eventuale rimpiazzo Correa, e non certo come sostituto Lukaku. Per ora, comunque, dato che il Tucu è ancora in rosa, non è stato fatto nessun passo concreto.

Origi via per 8 milioni, e Mourinho prende Scamacca

José Mourinho ha intenzione di avere a disposizione un nuovo attaccante entro inizio agosto. Il giovane attaccante ha fatto capire di gradire la destinazione: ha nostagia dell’Italia e sarebbe felicissimo di essere allenato dallo Special One e vestire la maglia della sua squadra del cuore. Ma la Roma, in queste ore, teme proprio la concorrenza dell’Inter. Pur avendo altri due obiettivi in attacco, il club nerazzurro potrebbe anche trovarsi costretto a convergere su Scamacca.

Scamacca costerebbe infatti parecchio di meno di Balogun, che in questo momento è l’obiettivo principale della dirigenza interista. Costerebbe invece più o meno quanto Morata. Ma, a livello di investimento, potrebbe dare più soddisfazione. Sarebbe infatti meno costoso dal punto di vista contrattuale, e poi, essendo più giovane dell’ex Juve in forza all’Atletico, potrebbe anche trasformarsi in una futura plusvalenza.

Ci potrebbe essere stato un sondaggio nelle ultime ore da parte dell’Inter. Ma ciò non pone i nerazzurri davanti alla Roma per Scamacca. Il supposto sondaggio dell’Inter per Scamacca potrebbe essere stato puramente esplorativo. L’attaccante non è una priorità, allo stato attuale. La prima scelta per l’attacco è sempre Folarin Balogun.

Più vicino alla Roma: la situazione

La realtà è che la Roma sembra molto vicina al classe 1999 di Fidene, proprio perché Mourinho lo considera l’obiettivo numero uno, il più concreto. Inoltre Scamacca, più volte e anche pubblicamente, ha detto che sogna di tornare a Trigoria, dove ha giocato nelle giovanili.

Tiago Pinto proverà a concludere un paio di cessioni, poi spingerà per formalizzare un prestito oneroso con diritto di riscatto. L’uomo che può sbloccare tutto è Shomurodov.

L’uzbeko arrivato alla Roma dal Genoa è ormai un calciatore del Cagliari: manca solo l’annuncio. L’affare si chiude con un prestito con diritto di riscatto fissato per un totale circa 10 milioni di euro. Con questi 10 milioni virtuali, la Roma proverà dunque a farsi avanti per il prestito oneroso di Scamacca.