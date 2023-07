“Voglio giocare”: Balogun fa l’occhiolino all’Inter, ecco l’offerta

La società ha scelto lo statunitense dell’Arsenal come rimpiazzo di Romelu Lukaku. La cifra sul tavolo per convincere i ‘Gunners’ a cederlo

Inzaghi insiste per Morata, la società però vuole andare dritta su Balogun. Giovane e forte, di grandissima prospettiva. Inoltre meno costoso, lato ingaggio, dello spagnolo ex Juventus: ecco perché Marotta e soprattutto Ausilio preferisco lo statunitense.

L’Inter sarebbe pronta a investire 30-35 milioni cash (più bonus) per il classe 2001. In sostanza la stessa cifra che aveva messo in preventivo per Romelu Lukaku. Da trattare e convincere l’Arsenal, da battere una concorrenza importante per il 22enne nato a New York ed esploso l’anno scorso in Ligue 1 (21 gol) con la maglia del Reims.

Vedremo gli sviluppi della trattativa, intanto proprio Balogun nelle scorse ore ha strizzato l’occhio all’Inter: “La gente vuole vedermi giocare con la maglia dell’Arsenal? Sai, io voglio giocare – ha risposto l’attaccante ad ‘AFTV’ dopo l’amichevole col Manchester United – Vedremo cosa succederà…”. Balogun rischia di avere poco spazio tra le file dei ‘Gunners’, mentre a Milano con l’Inter avrebbe senz’altro un ruolo da protagonista.