Lautaro in Arabia, annuncio ufficiale. Mkhitaryan ko

L’armeno salta la gara contro l’Al-Nassr di Marcelo Brozovic. Lautaro, invece, parte dal primo minuto in coppia con Correa

C’è chi dice no, no all’Arabia. È il caso di Lautaro, il quale a quanto pare ha respinto la maxi proposta – in Argentina parlando di un quadriennale da 240 milioni complessivi – giuntagli da un club saudita.

A ‘La Gazzetta dello Sport’, Lautaro ha parlato chiaro: “Le proposte sono arrivate, ma sono felice all’Inter e felice a Milano. Non ho motivo per cambiare e la mia famiglia la pensa come me”.

Le responsabilità per Lautaro sono aumentate, ora è anche il capitano della squadra: “Dal momento in cui sono diventato capitano, ho in testa la voglia di vincere il campionato e di alzare io il trofeo – le parole del ‘Toro’ – Abbiamo lasciato l’Inter in alto, i tifosi si aspettano tanto da noi e noi da lì ripartiremo”.

Lautaro parte dal primo minuto, in coppia con Correa, nell’amichevole contro l’Al-Nassr di Ronaldo e Marcelo Brozovic. Indisponibile per la prima delle due sfide della tournée in Giappone è, invece, Mkhitaryan. L’armeno non scenderà in campo per via di una lombalgia da sovraccarico.