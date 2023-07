Sommer è sempre più vicino all’Inter: le ultime

Non c’è ancora un accordo col Bayern ma nelle ultime ore le parti si sono ulteriormente avvicinate. A meno di sorprese il portiere svizzero sarà nerazzurro

In Germania, Sky Sports De, parla di accordo verbale sui 5-6 milioni tra Bayern e Inter per Yann Sommer. Stando alle informazioni raccolte da Interlive.it, invece, tra i due club non c’è ancora una intesa ma in queste ore sono stati compiuti ulteriori passi avanti.

Sommer, dunque, è sempre più vicino all’Inter. Il viaggio di Ausilio in Giappone, come rivelato da Calciomercato.it, dovrebbe essere quello risolutivo.

Nel Sol Levante, infatti, è in tournée anche la formazione bavarese e in casa interista c’è fiducia sull’esito positivo, a brevissimo, dell’operazione.

Il Ds interista dovrebbe incontrarsi con la dirigenza del Bayern raggiungendo l’agognato accordo. L’obiettivo è sempre lo stesso, pagare meno della clausola da 6 milioni. Sommer ha scelto e aspetta l’Inter, con il quale ha già un intesa per un contratto fino a giugno 2025.