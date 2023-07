Sommer più vicino all’Inter: i dettagli

By

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul portiere: da Sommer a Trubin e Audero, ecco come stanno le cose

Sommer si avvicina, seppur a piccoli passi, all’Inter con la quale ha già un accordo per un contratto fino a giugno 2025.

Marotta e Ausilio vogliono pagarlo meno della clausola risolutiva fissata a 6 milioni. Come riporta ‘Calciomercato.it’, l’intesa col Bayern Monaco potrebbe essere trovata a 4,5 milioni di euro. Novità importanti attese nelle prossime ore, entro comunque questo weekend, con i bavaresi che sceglieranno il sostituto per poi dare il via libera al trasferimento dell’elvetico alla corte di Simone Inzaghi.

Per il ruolo di vice, il prescelto rimane sempre Trubin, anche se le pretese dello Shakhtar sono elevate. L’alternativa è Audero, in uscita dalla Sampdoria e che i nerazzurri proverebbero a prendere in prestito con diritto di riscatto.