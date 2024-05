“Cento da gatti”: Materazzi replica al difensore della Juve

Arrivata la bordata dell’ex centrale dell’Inter nei confronti del calciatore di attuale proprietà dei bianconeri, protagonista di un gesto che ha fatto assai discutere nella serata di ieri

La Juventus è riuscita ad alzare al cielo la 15esima Coppa Italia della sua storia. A risultare decisiva è stata la rete realizzata dopo soli 4′ di gioco da Dusan Vlahovic. Questo l’episodio che è bastato ai bianconeri per mettere al tappeto l’Atalanta nella finale andata in scena nella serata di ieri allo stadio Olimpico di Roma.

Immediati i festeggiamenti a cui si sono lasciati andare Rabiot e compagni, anche e soprattutto per via dei zero titoli conquistati in questi ultimi tre anni, al netto di questo importante obiettivo raggiunto soltanto qualche ora fa. A prendersi la scena nel post gara è stato Federico Gatti, difensore immortalato in innumerevoli scatti nel mentre sfoggiava una sciarpa con su scritto ‘Inter ti odio’. Un gesto, questo, che ha immediatamente mandato su tutte le furie i tifosi interisti, Marco Materazzi in particolar modo, storico difensore del club meneghino che si è poi lasciato andare a una vera e propria bordata nei confronti dell’attuale numero 4 della Juventus direttamente sul proprio account Instagram di riferimento.

Materazzi risponde al numero 4 bianconero su Ig: “Meglio un anno da leoni che cento da gatti”

Tramite una stories pubblicata sul proprio profilo Instagram, Marco Materazzi ha deciso di lanciare una vera e propria frecciata all’indirizzo di Federico Gatti, difensore di attuale proprietà della Juventus che nella serata di ieri si è reso protagonista in negativo, lasciandosi andare a un gesto tutt’altro che elegante come quello accennatovi in precedenza.

“Meglio un anno da leoni che cento da gatti”. Questa la frase con cui l’ex difensore centrale dell’Inter ha sostanzialmente preso le difese della propria squadra del cuore, in riferimento naturalmente alle tre Champions League conquistate in passato dal club di Viale della Liberazione, contro le sole due ottenute dalla formazione piemontese. In sottofondo, lo storico numero 23 nerazzurro ha deciso di inserire la canzone ‘Quarantaquattro gatti’, prendendosi così gioco del numero 4 bianconero, accasatosi alla Vecchia Signora nell’estate del 2022.