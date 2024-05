“Daspo a vita da San Siro”: Frattesi, cosa è successo

Il nome del centrocampista dell’Inter è inevitabilmente finito sulla bocca di tanti a seguito di un episodio manifestatosi in queste ultime ore. I social impazzano

Si è consumato nella passata estate l’approdo di Davide Frattesi a Milano, centrocampista pagato complessivamente 38 milioni di euro dall’Inter. Questa la somma di denaro che il club meneghino ha dovuto versare nelle casse del Sassuolo per garantirsi i diritti sulle prestazioni sportive del classe ’99, mostratosi naturalmente entusiasta di questo netto passo in avanti compiuto a livello lavorativo, così come l’intera famiglia dell’attuale numero 16 nerazzurro del resto.

Anche Chiara Frattesi si è detta alquanto orgogliosa del tutto. E non potrebbe essere altrimenti visto e considerato che suo fratello maggiore è finito per sposare un importante progetto come quello del club meneghino. La giovane classe ’02, popolarissima sui social, è già stata avvistata più e più volte negli scorsi mesi ad assistere ai match casalinghi della squadra neo Campione d’Italia, facendosi così conoscere dall’intera tifoseria interista. E non solo.

Soltanto qualche settimana fa, infatti, la sorella del centrocampista nerazzurro si è diretta all’Allianz Stadium per assistere a Juventus’Fiorentina, match valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie A in cui la ragazza è stata pescata dalle telecamere. Un episodio, questo, che ha sin da subito fatto discutere. Dalle prime ricostruzioni è emerso che Chiara si trovasse evidentemente lì per assistere alla partita a cui ha preso parte anche la sua presunta e nuova fiamma. Inizialmente si è subito pensato a Weston McKennie ed ecco che, a distanza di circa un mese di tempo, la coppia è finalmente uscita allo scoperto.

Chiara Frattesi e la relazione con McKennie: spunta l’annuncio social, tifosi Inter infuriati

Al termine di Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia andata in scena nella serata di ieri allo stadio Olimpico di Roma e terminata 0-1 in favore dei bianconeri, Chiara Frattesi si è recata anche lei in campo partecipando così al post gara di questo super appuntamento.

La sorella del centrocampista dell’Inter ha infatti assistito a questo big match proprio per poter osservare dal vivo il suo nuovo fidanzato, vale a dire Weston McKennie. I due hanno instaurato una relazione da diversi mesi ormai ed ecco che a distanza di un po’ di tempo si è avuta una prova eclatante che conferma l’avvenuto fidanzamento dei due.

A uscire allo scoperto è stata direttamente la giovane classe 02, che con una stories pubblicata sul proprio profilo Instagram ha di fatto confermato i rumors spuntati negli ultimi tempi. Una serie di episodi, questi, che hanno immediatamente mandato su tutte le furie i tifosi nerazzurri, mostratisi enormemente contrari all’atteggiamento adottato da Chiara, tanto da chiederne il daspo dal Mezza. Centinaia i tweet diventati virali sulla piattaforma X, alcuni di questi rivolti anche all’indirizzo dell’ex Sassuolo. Eccovene alcuni raccolti da Interlive:

