Telefonata all’Inter: le cifre dell’affare Luis Alberto

Lotito chiude alla cessione ma il centrocampista spagnolo vorrebbe lasciare la Lazio, la sua entourage potrebbe proporlo sul mercato anche alle altre big di Serie A oltre l’Inter

Non è la prima volta che il suo nome finisce nel calderone del mercato estivo. Luis Alberto aveva espresso da tempo la volontà di lasciare la Lazio per motivazioni legate non soltanto ad un impiego sempre meno frequente sul campo, ma anche a qualche malumore di troppo all’interno dello spogliatoio e con la gestione biancoceleste.

Ciononostante la capacità persuasiva di Claudio Lotito ha avuto la meglio la scorsa estate, riuscendo a trattenere il proprio calciatore al netto di qualche promessa. Poi la presunta pacificazione con il presidente il quale aveva intravisto dell’attaccamento alla maglia, quindi la decisione di esser messo in disparte dal nuovo tecnico Igor Tudor.

Insomma, il percorso di Luis Alberto alla Lazio non è mai stato lineare negli ultimi anni. Come se gli fosse mancata una figura di riferimento che potesse credere ciecamente in lui, un po’ come ha sempre fatto Simone Inzaghi con tutti i propri calciatori. Ora lo spagnolo avrebbe davvero voglia di cambiare aria e lo avrebbe fatto nuovamente presente, anche se in modo non del tutto esplicito.

Del resto, il suo contratto è comunque legato ancora al club capitolino e il presidente Lotito è apparso anche abbastanza cinico sulle volontà di aprire a qualsiasi tipo di discorso di mercato. “Se ne vuole andare? Problema suo, per me non è in vendita e io non ho chiesto assolutamente niente a nessuno”, ha raccontato ai media presenti all’uscita dell’Assemblea di Lega.

Luis Alberto nel malumore ma Lotito tiene botta: cessione all’Inter improbabile

Tali tensioni lasciano comunque lo spiraglio aperto a qualche movimento che, seppur non in primo piano, potrebbe farsi largo in sordina fino al raggiungimento di un accordo fra le parti.

L’entourage dello spagnolo non resterà a guardare e dovrà continuare a fare gli interessi del proprio assistito nel guardarsi attorno. Una condizione di malumore all’interno del club è già condizione sufficiente all’addio e in Serie A ci sono tante potenziali pretendenti.

Ammesso che Lotito dovesse aprire alla cessione intorno ai 15 milioni di euro, nella speranza delle papabili destinazioni che si possa scendere ancora di prezzo, l’Inter rientrerebbe nelle candidate ma soltanto sul piano teorico. Il calciatore piace soprattutto perché in panchina c’è proprio lo stesso Inzaghi che lo ha visto crescere alla Lazio tempo addietro, ma l’avvento a costo zero di Piotr Zielinski chiude qualsiasi discussione ancor prima che questa possa nascere.