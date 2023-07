Subito o a zero, l’Inter prepara il doppio colpo

Marotta e Ausilio pronti a chiudere due operazioni senza tirare fuori un euro per il cartellino. Ecco tutti i dettagli

Negli ultimi anni l’Inter si è specializzata nell’ingaggio di calciatori a zero. In vista del prossimo anno, ovvero di giugno 2024, sul taccuino della dirigenza ci sono già almeno due nomi.

Il primo è Trubin, giovane e talentuoso portiere dello Shakhtar. L’ucraino è un obiettivo ‘caldo’ per questa sessione estiva di calciomercato, ma se il club di Donetsk non dovesse abbassare le pretese – ferme intorno ai 25/30 milioni – ecco che Marotta e Ausilio proverebbero a bloccarlo per la stagione 2024/2025, quindi da svincolato essendo lui all’ultimo anno di contratto con lo Shakhtar.

Il secondo – come riporta ‘Tuttosport’ – è Tiago Djalo, per il quale i nerazzurri avrebbero affondato il colpo già a inizio estate se non avesse subito la rottura del legamento crociato. Il difensore portoghese ex Milan ha un solo anno di contratto con il Lille, l’Inter può accelerare nelle prossime settimane cercando un accordo totale col suo entourage in vista di giugno 2024.