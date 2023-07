La Juve accelera: incontro con l’agente e Inter bruciata

I nerazzurri hanno già raggiunto un primo principio d’accordo col giocatore per il suo approdo alla corte di Inzaghi. Ma incombe l’incubo Juve

L’Inter non vuol sentire ragioni ed è per questo che, dopo aver perso importanti pezzi per strada come quelli di Onana, Skriniar, Brozovic, Dzeko e Lukaku – chi per un motivo, chi per un altro – vuole provare a rendersi una delle protagoniste del mercato.

C’è da dirselo però: il mercato in uscita della ‘Beneamata’ non è ancora finito. Anzi, i nerazzurri rischiano seriamente di perdere altre importanti pedine, a cominciare proprio da Robin Gosens: calciatore su cui vi è forte il Wolfsburg.

Nel frattempo, nel mentre l’Inter attende ancora la giusta proposta per lasciar andar via il tedesco, gli stessi vice Campioni d’Europa in carica hanno già, sostanzialmente, bloccato il loro obiettivo numero uno per il dopo Gosens. Stiamo parlando di Carlos Augusto, osservato speciale dell’Inter, attualmente in forza al Monza, della cui situazione ha parlato il suo attuale allenatore.

Palladino: “Se Carlos Augusto vuole andare che vada pure”.18-20 milioni per chiudere

Recentemente, Raffaele Palladino ha lanciato alcuni indizi riguardo il potenziale addio di Carlos Augusto, calciatore che da mesi e mesi viene accostato con particolare insistenza all’Inter.

L’attuale tecnico dei ‘brianzoli’ ha, infatti, ammesso: “Se il suo bene è un andare in un grande club, credo sia giusto che vada“. Parole che, sostanzialmente, lo allontanano ulteriormente dalla società biancorossa e quindi, molto probabilmente, in direzione Inter.

Nel frattempo, per la sua cessione, il Monza continua a chiedere una cifra compresa tra i 18 e i 20 milioni di euro. Affare che può, perciò, anche chiudersi in stile Frattesi tra lui e l’Inter: in prestito con obbligo di riscatto per intenderci.

Da sapere, inoltre, che gli ultimi rumors di mercato riferiscono di un primo principio d’accordo già trovato tra il forte laterale brasiliano e la società di ‘Viale della Liberazione’.

Negli ultimi giorni, però, la Juventus si è reinserita prepotentemente sfruttando l’immobilismo nerazzurro dovuto alla mancata cessione di Gosens. I bianconeri si sono incontrati con l’agente e potrebbero a breve sferrare l’assalto decisivo. Il Monza ha già preso il sostituto di Carlos Augusto, ovvero il greco Kyriakopoulos del Bologna.