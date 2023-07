Inter Women, è rivoluzione: cambia il DS

Cambia parzialmente volto la compagine femminile dell’Inter a partire dalla prossima stagione, ecco i nuovi Head of Women Football e Direttore Sportivo

Procede spedito il programma di crescita del comparto femminile dell’Inter Women nello scenario calcistico riservato alle donne, soltanto da poco entrato a far parte della cerchia del professionismo.

All’insegna dell’inseguimento di obiettivi sempre più importanti ed iconici per una società solida, l’Inter femminile ha salutato la direttrice generale Ilaria Pasqui prima di lanciare due annunci di spessore selezionati per incrementare la qualità dello staff interno.

Il primo riguarda l’accoglimento nella squadra dirigenziale di Marco Ieradi, nuovo Head of Women Football dell’Inter femminile. Quest’ultimo, con un passato nella Commissione d’Appello della FIT e membro della Procura Generale dello Sport del CONI, ha ricoperto negli ultimi anni ruoli presso la Roma femminile e la SPAL.

Head of Women Football e Direttore Sportivo presentati per la nuova stagione dell’Inter femminile

Al fianco di Ieradi ci sarà anche il nuovo Direttore Sportivo, Leonardo Bonomi. Anch’egli nel mondo sportivo da sempre, è sotto contratto con l’Inter dal lontano 2010 e nel corso degli ultimi anni in nerazzurro ha svolto diversi incarichi gestionali e amministrativi anche per conto della formazione femminile.

Il duo è stato presentato in via ufficiale dell’ufficio stampa dell’Inter attraverso un comunicato diramato sui propri canali web.

“FC Internazionale Milano è lieta di comunicare che Marco Ieradi assumerà il ruolo di Head of Women Football, precedentemente ricoperto da Ilaria Pasqui. A Marco Ieradi va l’in bocca al lupo del Club per il suo incarico. A Ilaria Pasqui il ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni“, si legge nella nota.