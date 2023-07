Ancora Juve-Inter, nuovo tradimento a costo zero

Juventus e Inter intrecciate in una nuove suggestione di mercato dopo l’affare Cuadrado, crescono le quotazioni per l’approdo di Alex Sandro a Milano

Il passaggio di testimone dalla Juventus all’Inter del cartellino di Juan Cuadrado è lo specchio di quanto i due club siano spesso entrati in sintonia sul mercato. Darsi spallate nel corso del campionato non rappresenta una minaccia a lungo termine e apre comunque alla possibilità di convolare a nozze in operazioni di spessore.

Quella per il colombiano non si è trattata di una vera operazione di trasferimento tra club per via della scadenza di contratto nel mezzo che ha funto da spartiacque neutrale, ma ora stanno crescendo voci sulla possibilità che un altro calciatore possa seguire le stesse orme del precedente.

Secondo l’indiscrezione lanciata dal portale ‘Enganche’ e rilanciata da ‘calciomercatonews.com’, la dirigenza nerazzurra avrebbe infatti ascoltato le condizioni proposte dall’entourage di Alex Sandro e starebbe valutando il da farsi sulla base del verificarsi di un paio di condizioni.

Anzitutto il terzino brasiliano dovrebbe mettere in atto la risoluzione del contratto con la Juventus, attualmente detentrice del suo cartellino dopo il rinnovo automatico scattato verso la fine della passata stagione. Questo aiuterebbe l’Inter a prelevare Alex Sandro a costo zero, proprio come il vecchio compagno di squadra. Sempre che i nerazzurri riescano a cedere Robin Gosens, da mesi sul piede della partenza mai realmente concretizzata.

Calciomercato, Alex Sandro dopo Gosens: due condizioni per il trasferimento all’Inter

Union Berlino e Wolfsburg seguono ancora le vicissitudini interne alla società mentre Gosens pretende maggiore spazio negli schemi di squadra, pertanto una fumata bianca nelle prossime settimane non sarebbe da escludere qualora anche il tecnico Simone Inzaghi dovesse acconsentire all’operazione di trasferimento.

Per la Juventus, in ogni caso, si tratterebbe di una mossa ben accetta per fare spazio nel monte ingaggi. Il brasiliano resta tra i cedibili soprattutto per via dell’età anagrafica, sempre più una caratteristica sui la dirigenza bianconera vuol dar peso per mettere in atto l’opera di rifacimento strutturale dei ranghi di Massimiliano Allegri.