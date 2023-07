VIDEO | Cuadrado in sede: firma con l’Inter fino a giugno 2024

Il colombiano ha raggiunto il quartier generale nerazzurro in questi ultimissimi minuti per riporre nero su bianco sul suo nuovo accordo annuale con l’Inter

Ormai ci siamo. Contro ogni pronostico iniziale, Juan Cuadrado diventerà ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter a partire già dalla giornata di oggi.

I nerazzurri se lo sono assicurato a titolo prettamente gratuito complice il suo accordo in scadenza con la Juventus: contratto che ha cessato di avere validità a partire dallo scorso 30 giugno in poi.

L’Inter lo accoglierà ora alla propria corte per un solo anno, col colombiano che andrà a beneficiare di uno stipendio che si aggira attorno ai 2,5 milioni di euro. E’ tutto fatto: tant’è che, proprio in questi ultimissimi minuti, Juan Cuadrado ha appena raggiunto quella che è, di fatto, la sua nuova sede.

Cuadrado in sede Inter per la firma: manca solo l’ufficialità

Juan Guillermo Cuadrado e l’Inter si sono, praticamente, detti di sì a vicenda col colombiano che ha già sostenuto le visite mediche nella mattinata di oggi.

E’ stato, infatti, nelle scorse ore che l’ex Juventus si è sottoposto ad alcuni controlli medici presso l’Istituto Humanitas di Rozzano facendo, successivamente, meta al centro CONI per poter ottenere l’idoneità sportiva ed ora, non per niente, manca solamente la firma per far sì che il calciatore diventi, a tutti gli effetti, un nuovo tesserato dell’Inter.

Detto, fatto. Cuadrado ha appena raggiunto la sede nerazzurra in questi ultimissimi minuti proprio per poter riporre nero su bianco sul suo nuovo accordo annuale con la ‘Beneamata’. Manca, perciò, solamente l’ufficialità da parte del club di ‘Viale della Liberazione’, ma ormai ci siamo. Il classe ’88 è praticamente dell’Inter.