Inter, colpo chiuso e piena fiducia: “Non è a fine carriera”

Il commento sull’operazione di mercato che ha giovato all’Inter nel rinforzare la corsia destra già occupata da Dumfries, ecco cosa può ancora offrire Cuadrado

Convinzione e lungimiranza hanno permesso all’Inter di affrontare le prime settimane di mercato mettendo a segno colpi importanti. Colpi di rinforzo per l’organico a disposizione di Simone Inzaghi, in apprensione per la partenza di elementi importanti come Milan Skriniar e André Onana ma anche Romelu Lukaku, Edin Dzeko e Marcelo Brozovic.

Non si tratta di una rosa spoglia o meno competitiva: la dirigenza nerazzurra ha lavorato bene e continuerà a farlo fino all’ultimo momento utile in cui sarà possibile depositare nuovi contratti in Lega. Nel frattempo, un’operazione in particolare ha sollevato alcune polemiche e starà al calciatore in questione smorzare le critiche, dare prova del suo grande valore come accaduto nella precedente esperienza alla Juventus.

Cuadrado-Inter, operazione comoda: “Hanno fatto bene”

Per Juan Cuadrado non sarà una stagione semplice, ma lo accompagnano comunque esperienza e qualità. Secondo l’ex calciatore Domenico Marocchino, intervenuto a ‘Calcio Totale’, il colombiano rappresenta ancora un’opzione di tutto rispetto in una realtà prestigiosa come quella nerazzurra. A disposizione di un tecnico valorizzante, nel campionato di Serie A che conosce alla perfezione.

“Non posso dire se l’Inter ci abbia guadagnato. È ancora troppo presto. Sicuramente hanno preso un calciatore di qualità, in grado di dare fastidio agli avversari. Anche se è probabile che non possa disputare una stagione intera, non è un calciatore a fine carriera quindi può ancora dire la sua. Quindi l’Inter ha fatto una mossa giusta ma anche la Juventus ha fatto una scelta, vuole ricominciare con una squadra giovane e molti calciatori dovevano andare sul mercato“, ha sostenuto Marocchino.