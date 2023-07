Nuovo accordo in arrivo: lascia l’Inter in prestito

Uno dei fratelli Esposito pronto al nuovo salto di qualità in Serie B, accordo vicinissimo con l’Inter e poi passaggio in prestito entro la prossima settimana

Piazzati i colpi più urgenti per rinforzare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi, l’Inter lavora adesso su fronti multipli. Anzitutto gestendo le ultime uscite, prima di fiondarsi nuovamente sui ritocchi ulteriori.

Da giorni si parla del possibile utilizzo del cartellino di Giovanni Fabbian, di rientro dal prestito alla Reggina, come contropartita tecnica per raggiungere il giovane centrocampista Lazar Samardzic dell’Udinese. Le parti seguono l’affare con ottimismo e la fumata bianca è presto attesa. Poi la dirigenza nerazzurra valuta le posizioni degli altri giovani in rosa, specie quelli da spedire in prestito per fare gavetta altrove.

Esperienze positive a Basilea e Anderlecht per il giovane prodotto del vivaio nerazzurro, ma mai abbastanza da permettergli di portare la sua carriera ad un livello superiore. Poi l’arrivo al Bari in Serie B: un rientro italiano decisamente sopra le aspettative in un gruppo ben coeso, avente il solo obiettivo di puntare alla promozione nella massima serie. Al termine del prestito, nonostante le voci sulla possibile riconferma del calciatore in terra pugliese, Sebastiano Esposito ha fatto rientro alla base di Appiano Gentile per vestire nuovamente la maglia dell’Inter. Questo potrebbe durare ancora per poco. Il direttore sportivo Polito lavora costantemente per riportarlo a Bari, questa volta in via definitiva.

Anche il baby Esposito via dall’Inter in prestito: accordo con lo Spezia in Serie B

Come il fratello Sebastiano, anche il baby Francesco Pio Esposito sarebbe ormai pronto a compiere il salto di qualità definitivo nel professionismo. Appena diciottenne ma con la fame del vincente, grande protagonista con la maglia azzurra nel Mondiale Under-20 e l’Europeo Under-19, il canterano dell’Inter sarebbe ad un passo dallo Spezia.

I club avrebbero raggiunto l’intesa sulla base di un prestito con eventuale opzione di riscatto e controriscatto in favore dell’attuale cedente, permettendo quindi all’Inter di valutare l’idea di riprenderlo nel caso in cui finisse definitivamente nelle mani dei liguri al termine della stagione. Ultimati i dettagli, è attesa la firma entro la prossima settimana.