Affondo Inter per Samardzic: colpo vicino, le cifre

All’inizio della prossima settimana dovrebbe chiudersi l’operazione con l’Udinese, che comprende il cartellino di Fabbian

Con molta probabilità sarà Lazar Samardzic a completare il centrocampo dell’Inter. Negli ultimi giorni il club nerazzurro ha affondato il colpo per la mezz’ala serba, avviciandosi alla chiusura dell’operazione.

La fumata bianca potrebbe arrivare già all’inizio della prossima settimana. Sul tavolo dell’Udinese un’offerta da 15 milioni di euro più il cartellino di Fabbian, coi ricompra in favore dei nerazzurri.

C’è ovviamente già il sì del talento serbo, ‘pallino’ del Ds Ausilio il quale, prima di volare in Giappone, ha intensificato i contatti con gli agenti e la società dei Pozzo staccando la concorrenza. Samardzic ora è a un passo, in attesa di Sommer e dell’attaccante, le vere ‘urgenze’ per Inzaghi.