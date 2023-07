Dal difensore all’attaccante, è ‘scontro’ Inzaghi-Ausilio: intanto arriva Samardzic

Esperti e già conoscitori della Serie A, giovani e magari rivendibili: tecnico e Ds hanno idee diverse su come completare la rosa dell’Inter, ad oggi più debole di quella dello scorso anno

Nessuna rottura, ma divergenze sì. Inzaghi e Ausilio hanno idee differenti su come vada completata la rosa. Una rosa ad oggi sulla carta più debole di quella della scorsa stagione, a due settimane dall’inizio del campionato mancano ancora due giocatori chiave come portiere e prima punta.

In difesa occorre inserire un profilo che possa giocare da braccetto di destra. Saltato Azpilicueta, il quale ha preferito tornare in Spagna, il tecnico continua a insistere per Rafael Toloi. L’italo-brasiliano dell’Atalanta è bravo in fase di costruzione, ma soprattutto conosce alla perfezione la Serie A. E la nostra lingua, già perché Inzaghi non mastica molto l’inglese.

Proprio un britannico, molto più giovane del nazionale azzurro, vorrebbe prendere Ausilio per completare il pacchetto arretrato. L’operazione la farebbe anche subito, ma appunto deve tener conto delle richieste del suo allenatore, seppur al momento Toloi sia difficile da raggiungere. L’Atalanta non vuole cederlo, anzi punta a rinnovare il contratto in scadenza fra un anno.

Inzaghi vuole Morata, Ausilio punta Balogun: occhio a Scamacca, la punta ‘fisica’

Dal difensore all’attaccante, Inzaghi e Ausilio la pensano diversamente pure in questo caso. Non è un mistero che il mister voglia Alvaro Morata. Stesse considerazioni per Toloi, ma lo spagnolo non è più giovanissimo e costerebbe molto lato ingaggio. Senza contare che fin qui l’Atletico non è voluto scendere al di sotto della clausola fissata a 20 milioni.

Ausilio, invece, vorrebbe dirottare i soldi di Lukaku su Balogun, ammesso che 40 o giù di lì possano bastare per strapparlo all’Arsenal. Lo statunitense, però, non una prima punta ‘fisica’ come il belga e come vorrebbe in fin dei conti lo stesso Ds interista. Occhio quindi a Scamacca, vicinissimo già nella primavera 2022 e in uscita dal West Ham.

Sul nome di Scamacca, nel mirino della Roma e sul quale si possono nutrire grossi dubbi sotto l’aspetto atletico (è reduce da un intervento al ginocchio) e caratteriale, il tecnico e Direttore sportivo potrebbero convergere. Il secondo perché economicamente più alla portata. A proposito di bomber ‘alla Lukaku’, al club di Zhang è stato proposto nei giorni scorsi il cartellino di Mitrovic del Fulham.

Ausilio conferma l’arrivo imminente di Samardzic

Tra Inzaghi e Ausilio non ci sono divergenze di vedute, invece, su Lazar Samardzic. Come raccolto da Interlive.it, a degli intermediari Ausilio ha confermato di aver completato il centrocampo. Completato con l’arrivo, imminente, della giovane e talentuosa mezz’ala tedesca.

All’Udinese andranno circa 15 milioni più il cartellino di Fabbian, valutato una decina. Samardzic dovrebbe arrivare con la formula del prestito con obbligo di riscatto, in sostanza come Frattesi per una semplice questione di bilancio. Per il ventunenne contratto quinquennale di poco inferiore ai 2 milioni netti.