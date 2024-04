Dall’Inter alla Juve: 40 milioni, Giuntoli pronto a chiudere

Doppio affare in entrata in arrivo in casa bianconera, sul tavolo non soltanto il nome di Di Gregorio

È quello di Michele Di Gregorio il nome individuato dalla Juventus per la propria porta. La volontà dei bianconeri è infatti quella di accogliere l’ex estremo difensore dell’Inter già nella prossima estate, complice naturalmente l’accordo di Wojciech Szczesny in scadenza a giugno 2025.

Il classe ’97, trasferitosi a titolo definitivo al Monza nell’estate del 2022 per appena 4 milioni di euro (dopo aver fatto tutta la trafila del settore giovanile nerazzurro), è un profilo su cui il club meneghino non ha mai tolto il proprio sguardo di dosso. Vero, resta quello di Bento il nome maggiormente apprezzato da Marotta e Ausilio per raccogliere l’eredità di Sommer, ma nell’elenco dei possibili indiziati figura anche l’identikit dell’ex Renate, che tanto piace anche alla Vecchia Signora come già anticipato.

La formazione pluricampione d’Italia, nella persona del Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli, ha incontrato la dirigenza del Monza nei giorni scorsi, in cui si è parlato col dottor Adriano Galliani della situazione legata al futuro dell’attuale numero 16 biancorosso, per cui in verità sarebbe già stato raggiunto un accordo tra le due parti. Così facendo, dunque, aumentano le possibilità di poter vedere Di Gregorio vestire bianconero già nell’arco della prossima estate.

Non solo. La volontà della formazione attualmente guidata da Massimiliano Allegri, tecnico che potrebbe finire per dire addio tra soli pochi mesi, è quella di accogliere alla propria corte un altro profilo legato quest’oggi ai brianzoli da un accordo valido sino a giugno 2028. Il nome è quello di Andrea Colpani, finito nel finale del 2023 anche sul taccuino dell’Inter.

Di Gregorio e non solo, la Juve tenta l’accelerata anche per Colpani: 40 milioni e si chiude

La Juventus vuole arrivare a mettere le mani su Andrea Colpani il prima possibile. Già 8 le reti messe a registro in stagione dal classe ’99, accompagnate da 4 assist.

L’ex Atalanta, finito non molto tempo fa anche sul taccuino di Inter e Milan, ha così raggiunto una valutazione sui 40 milioni di euro, somma di denaro che i bianconeri potrebbero provare a diminuire grazie all’inserimento di alcune contropartite tecniche. Questa la mossa con cui Giuntoli e la restante parte della dirigenza della Vecchia Signora proveranno ad abbassare le pretese dei brianzoli per il proprio numero 28, calciatore per cui la formazione di Simone Inzaghi si è defilata già da diversi mesi una volta prenotato il colpo Piotr Zielinski a parametro zero in vista dell’estate.